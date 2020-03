Padecen 220 taxistas por altas rentas En Ruta Paso del Humo - Pueblo Viejo concesionarios implacables, quieren su dinero

PUEBLO VIEJO.- Los más de 220 choferes de la ruta Paso del Humo-Pueblo Viejo , están entrando en una situación dramática, debido a la drástica caída del movimiento e pasajeros originada por la contingencia de salud de la pandemia del coronavirus y padecen para lograr las rentas de las unidades.

Lo anterior al suspenderse las clases y con lo cual, el flujo de pasajeros ha caído ya en un 40%, sin embargo, el 90% de los taxistas rentan las unidades, lo que deriva en que se vean en una complicada situación para poder pagar las rentas a los propietarios de las unidades que alcanzan los 450 pesos.

Al platicar con algunos choferes de este servicio de transporte público, que pidieron omitir sus nombres indicaron que en las ultimas dos semanas apenas sacan 100 a 150 pesos libres durante una jornada de 6 de la mañana a 9 de la noche, lo cual es insuficiente para la manutención de una familia.

Indicaron que es muy complicado que los propietarios de las unidades consideren esta situación y les apoyen en reducirles el pago de la renta en 100 pesos o ya por lo menos en 50, pero por desgracia la gran mayoría son implacables.

«La verdad está muy difícil, a los patrones no les importa el coronavirus o lo que sea que afecte el pasaje, ellos quieren su lana y nada más si sacamos algo para llevar a la casa o no, ese no es su problema».

Por tal motivo, algunos ya están considerando en entregar las llaves de las unidades y buscar otra opción para sacar mayor ingreso, lo cual se ve muy complicado, pero la situación aseguran ya les está generando hasta problemas emocionales por el exceso de preocupación diaria.