Profeco busca evitar que haya abusos durante la cuarentena La Procuraduría Federal del Consumidor inicio un intenso monitoreo de precios en tiendas y centros comerciales.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Procuraduría Federal del Consumidor inicio un intenso monitoreo de precios en tiendas y centros comerciales en el centro y sur de Tamaulipas para evitar que se cometan abusos aprovechándose de la situación por la contingencia del COVIT-19, con la instrucción de oficinas centrales de clausurar aquellos negocios que sean sorprendido alterando precios injustificadamente con multas que pueden llegar hasta los 4 millones de pesos.

En Ciudad Victoria y Tampico este martes se monitorearon 25 tiendas, 12 de la capital del estado y las 13 restantes en la zona conurbada, sin detectarse hasta el momento irregularidades, ya que todo se encuentra en el marco de lo que señala la ley federal del consumidor, por ejemplo a denuncia de un consumidor, se visitó la tienda Su Bodega en Tampico y no se encontró anomalía alguna por lo que no se procedió ni a clausura y menos a sanción lo importante es respetar los precios y no acaparar los productos durante esta contingencia.

De acuerdo a informes recabados, el monitoreo más intenso y agresivo de precios en tiendas de estos municipios inicio esta semana y se está monitoreando todos los productos de la canasta básica así como los insumos sanitarios, todos los días se harán visitas sorpresa independientemente de las quejas y denuncias que se pueda recibir, la instrucción es que el personal se encuentren muy atento de lo que ocurra en estos días con el comportamiento comercial de los negocios en esta fase 2 de la contingencia.

La instrucción precisa es que cualquier establecimiento que se aproveche de la situación sea clausurado de manera directa y bajo ninguna circunstancia se dejara solo la suspensión, lo que se está tratando de evitar que se presenten incrementos indebidos injustificados, la revisión es solo en negocios, tiendas y centros comerciales, aun no se ha iniciado en las tortillerías, aunque según un reciente monitoreo, el precio del kilogramo de tortilla está dentro de lo normal no se ha incrementado indebidamente hasta ahora.