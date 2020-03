Conductor de Expreso de la mañana, Esteban Arce da positivo a coronavirus La producción del programa Expreso de la mañana aseguró que el conductor se encuentra estable y recluido en su casa

CIUDAD DE MÉXICO.- El comunicador Esteban Arce dio positivo a la prueba del coronavirus. Así se dio a conocer esta mañana al inicio de su programa Expreso de la Mañana, que se transmite en Foro TV.

La producción aseguró que el conductor se encuentra estable en su domicilio. No obstante, días atrás estuvo conduciendo el matutino, incluso, había estado muy activo en redes sociales.

Más contagios

Hace unos días se supo que los conductores Odalys Ramírez y Patricio Borghetti, quienes son pareja, también se contagiaron de Covid-19.

Así lo informaron a través de sus redes sociales. Primero fue ella quien se sometió a la prueba pues presentaba síntomas de tos y le faltaba el aire, y al dar positivo, Pato se fue a realizar la prueba y dio positivo también.

«Hoy la doctora se comunicó para decirme que salí positiva en la prueba, sí tengo coronavirus. Mis síntomas han sido leves y no he tenido fiebre, estoy bien y creo que la voy a librar perfectamente. Ahora toca alejarme de mis hijos y de Pato (Patricio Borghetti, su esposo)», dijo la conductora de Televisa en redes.

Por otro lado, la actriz Camila Sodi afirmó desde sus redes que cree que es portadora del virus, aunque no ha presentado síntomas, pues convivió con algunas personas contagiadas. Sin embargo, la protagonista de la nueva versión de Rubí afirmó que no se realizaría la prueba para dar oportunidad a las personas que se encuentren mal.

«Un amigo muy cercano con el que estuvimos dio positivo y pues lo más probable es que nosotros también. Pero no vale la pena ir a hacernos la prueba porque no tenemos fiebre alta, no nos sentimos tan mal, y porque creo que hay pocas pruebas y hay que dejárselo a las personas que se sienten muy mal, o que estén en riesgo», dijo la actriz.

