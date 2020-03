Fase 3 del coronavirus tiene fecha, 19 de abril: AMLO López-Gatell destacó que existen otras medidas, como el reducir masivamente la movilidad social durante un periodo razonablemente corto

MÉXICO.– Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, confirmó esta mañana que la Fase 3 de la contingencia del coronavirus iniciará el próximo 19 de abril en todo el país.

“En conclusión, lo del 19 de abril es para entrar más leve a la tercera etapa. Pero ya es un signo positivo, alentador”, dijo durante su conferencia de prensa matutina.

Hugo López-Gatell Ramírez, ​​​​​​​Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, recordó que México fue el primer país en reaccionar al desarrollo de la pandemia, por lo que se ha podido a detalle “con una base técnica y científica el momento de oportunidad, y el momento es este, y por eso la Jornada Nacional de Sana Distancia, que implica la desmovilización masiva de la población que empieza el 23 de marzo y termina el 19 de abril“.

“¿Qué esperamos de ello? Desafortunadamente no que pare el peligro o el riesgo. La Fase 3 se va a dar. No hay duda de que la Fase 3 se va a dar. La Fase 3 es la fase de máxima transmisión, es la fase de mayor cantidad de casos por día, es la fase donde el riesgo principal es que se sature el sistema nacional de salud a pesar de la preparación que tenemos y la expansión que hemos hecho con la reorganización de las unidades civiles y el apoyo de las fuerzas armadas”, aseguró.

Desde Palacio Nacional, el funcionario explicó que si continúa la Jornada Nacional de Sana Distancia en estas cuatro semanas, “en lugar de tener una curva epidémica inmensa, que supere la capacidad de atención, vamos a tener una curva de menor tamaño que permita atender a las personas críticas”.

Asimismo, consideró que las autoridades quisieran hacer las medidas de salud pública lo más extremas posibles ante lo que está ocurriendo con el COVID-19 en otros países, sin embargo, reiteró que “hay algunas de estas medidas que no tiene un fundamento técnico como el cierre de fronteras y el cierre de aeropuertos”.

López-Gatell destacó que existen otras medidas, como el reducir masivamente la movilidad social durante un periodo razonablemente corto. “Uno quisiera hacerlas extremas, que no se moviera ni una sola persona de su lugar. Sin embargo, uno se tiene que mantener consciente de la realidad social y esta realidad social es específicamente para cada país”, indicó.

“Por ejemplo, en países de Europa occidental característicamente tienen una distribución de la riqueza razonablemente equitativa. En México desafortunadamente no es el caso y lo sabemos todos, desde hace muchos años tenemos una profunda desigualdad social y económica. En un número representativo, la mitad de la población de México vive en condiciones de pobreza. Esto es una verdad absolutamente conocida”, sostuvo.

Además, el también vocero del sector salud precisó que “en una sociedad más equitativa, donde hay capacidad de ahorro en la sociedad, se pueden apretar más las medidas sanitarias que están encaminadas a que no se movilice la gente porque hay capacidad de ahorro y capacidad de resistir”.

“En una sociedad tan desigual como la de México, uno no puede restringir tanto la actividad social y económica porque posiblemente irreparable para una gran cantidad de familias que viven al día, pequeños comerciantes, profesionistas independientes, pequeñas empresas, trabajadoras y trabajadores domésticos, vendedores ambulantes. No tiene capacidad de ahorro”, señaló.

Frente a los medios de comunicación, el especialista en Medicina Interna comentó que “en un extremo quisiéramos y necesitamos que no se mueva la gente, que no esté en el espacio público, que no salga a trabajar, que no vaya a las escuelas. Eso lo necesitamos para fines de la salud pública, para cortar la transmisión. Tenemos que ser muy claros en entender esto”.

A su vez, enfatizó que para decretar cada una de las medidas de prevención ante el coronavirus, hay dos factores: el límite que impone la realidad social y el tiempo de oportunidad que es crucial. “Ahorita tenemos pocos casos comparados con otros países. La oportunidad es hacerlo ya y masivamente, hasta donde el límite de la realidad social nos permite”, refirió.

“Una vez que la curva epidémica empiece a crecer exponencialmente ya no podemos para la epidemia”, agregó el doctor.

