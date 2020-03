AMLO pide a la gente no asistir a aeropuertos para recibirlo Indicó que para evitar la propagación del coronavirus es necesario cumplir con las medidas sanitarias estipuladas

MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que hay dos razones por las que van a verlo al aeropuerto durante sus giras de trabajo: porque son conservadores o porque son enviados por sus adversarios.

Durante su conferencia matutina, el Jefe del Ejecutivo federal indicó que para evitar la propagación del coronavirus es necesario cumplir con las medidas sanitarias estipuladas —como la “sana distancia”—, por lo que recomendó a los ciudadanos no acudir a recibirlo al aeropuerto con la finalidad de no provocar aglomeraciones.

Y aclaró que, sólo aquellos que irán a verlo al aeropuerto, es porque, o son conservadores o los mandaron. Además, agregó que el ir a verlo es para que los medios que no lo quieren puedan sacar la nota.

“El que llegue a verme en el aeropuerto es porque lo mandaron mis adversarios. De plano, de plano, son capaces de eso y de más, para que los medios de comunicación que no nos quieren puedan sacar la nota: ‘Ahí esta el Presidente dando el mal ejemplo, ahí esta el Presidente comiendo en una fonda cuando debería estar esa fonda cerrada y el Presidente guardado’”, dijo el tabasqueño.

“Cuidado con los provocadores, el que vaya, así como decíamos antes, el que no brinque es charro, el que vaya es conservador, que me dejen porque voy a cumplir con mi misión, voy a ver obras tanto en Mexicali como en Badiraguato”, añadió.

El primer mandatario también arremetió en contra de Gustavo De Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ante las constantes críticas, y sugirió que éste pudiera mandarle gente al aeropuerto para dañar su imagen. Por lo que también pidió que no fueran a recibirlo en su visita a Tijuana, Baja California.

“No quiero a nadie en el aeropuerto de Tijuana porque ahí está también uno que quiere ser candidato de un partido conservador que todos los días se dedica a estarnos atacando, un supuesto representante de empresarios, bueno, lo voy a decir: el director de Coparmex, que parece un sector del PAN, quiere ser candidato y todos los días es atacarnos, entonces no vaya a querer estar ahí o mandarnos gente”, expuso.

“Si tengo que decir esto es porque el señor de Coparmex se pasa, está bien que tenga aspiraciones, pero que no use su representación porque además afecta a los empresarios, no ayuda en nada, el propósito es que actuemos con responsabilidad para salir adelante”, finalizó.

En sus recientes visitas, el Presidente López Obrador ha sido objeto de críticas por parte de la oposición y otros sectores debido a que se le ha visto abrazar y saludar, incluso de beso, a sus simpatizantes, acciones que van en contra de las medidas estipuladas por la misma Federación.

El Presidente viajará desde este viernes a Bahía de Banderas, Nayarit para sostener un encuentro con habitantes de la localidad este fin de semana.

CON INFORMACIÓN DE SIN EMBARGO