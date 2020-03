Arrestan a hombre que se grabó lamiendo productos en Walmart

ESTADOS UNIDOS.- Un estadounidense de 26 años que se filmó lamiendo artículos en un supermercado en plena pandemia del covid-19 fue arrestado el pasado lunes 23 de marzo y acusado de “amenazas terroristas”, informan medios locales. Según las autoridades de Warrenton, una ciudad ubicada en el estado de Misuri, Cody Lee Pfister publicó un video en las redes sociales en el que se muestra lamiendo desodorantes en un Walmart.

Al parecer las imágenes fueron grabadas el 11 de marzo, cuando la Organización Mundial de la Salud declaró el brote del nuevo coronvirus como una pandemia. Medios locales reportan que en el video el joven pregunta en tono de broma: “¿Quién le teme al coronavirus?”

Cody Lee Pfister was arrested and charged with making a terrorist threat for licking items at a Walmart.

Was it worth it? 🤦‍♂️#CongratulationsYouPlayedYourself#EbrointheMorning

pic.twitter.com/xItR6nO5jA

— HOT 97 (@HOT97) March 26, 2020