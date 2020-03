Columnas: El Kiosko La Cuarentena no será suficiente

Como ya lo anunció el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, México entrará de manera inevitable a la Fase Tres de la pandemia del coronavirus hacia finales de abril, etapa en la que se intensificará la cuarentena y será obligatorio quedarse en casa.

Además, el funcionario ya comentó que las medidas de prevención, entre ellas el aislamiento social, se prolongarán posiblemente hasta septiembre u octubre. Tal vez, hasta noviembre.

Aunque en inicio el gobierno federal parecía negarse a la aplicación de las medidas extremas para combatir el Covid-19, en días recientes tomó decisiones precisas y necesarias para reducir el ritmo de avance de la enfermedad.

La suspensión de actividades laborales en áreas no prioritarias del gobierno federal fue el reconocimiento pleno de que la batalla contra el virus global debe tomarse con mucha seriedad y responsabilidad (a diferencia de lo que opinan los ‘chairos’ adictos a la 4T, quienes propalan su ignorancia por las redes sociales).

Sin embargo, quedarse en casa durante varios meses no será suficiente. Esto lo sostiene la Organización Mundial de la Salud (OMS).

‘Pedirle a la gente que se quede en casa y detener el movimiento de la población es ganar tiempo y reducir la presión sobre los sistemas de salud. Por sí solas, estas medidas no acabarán con la pandemia’, dijo en días recientes Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS.

El ex ministro de Salud de Etiopía, subrayó: ‘Llamamos a todos los países a usar este tiempo para atacar el virus’.

¿Qué se necesita hacer, además de la cuarentena, para frenar el avance de la pandemia en México? Aplicar pruestas, muchas pruebas, muchísimas. Esa debe ser una más de las estrategias.

Eso fue lo que hicieron los países que han registrado el mayor éxito en el combate al coronavirus: Japón y Corea del Sur.

Con la aplicación de una gran cantidad de pruebas, detectaron lo más rápido posible los casos y, posteriormente, aislarlos y atenderlos a fin de que no contagiaran a más gente. La atención médica oportuna es determinante -como en cualquier enfermedad- para que no se complique la salud del paciente.

Eso es lo que quiere hacer el gobernador Enrique Alfaro en su estado, Jalisco: aplicar pruebas, muchas pruebas, con el objetivo de detectar los casos, aislarlos y atenderlos. Ya compró las pruebas en el extranjero. En estos días las aplicará. Esa es la mecánica para resolver de fondo la pandemia.

Cierto, muy cierto, quedarse en casa ayuda muchísimo para que no se propague el coronavirus y, sobre todo, evita que el sistema de salud sufra un colapso.

No obstante, la cuarentena no será suficiente para acabar con la pandemia. El gobierno federal necesita ser proactivo, tomar la iniciativa, buscar a los enfermos y atacar el virus. Y eso solo se puede hacer aplicando pruebas, miles de pruebas.

Eso es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud a todos los países.

Ojalá y el gobierno federal se active con la aplicación de pruebas en un momento en que la pandemia todavía no toma un ritmo más acelerado en su propagación. Sería el momento justo para evitar que las cosas se salgan de control en unas semanas más.

Se reitera: quedarse en casa ayuda muchísimo, pero es necesario que se detecten los casos con la aplicación de pruebas para ayudar a los enfermos a tiempo y, de paso, aislarlos para que no contagien a más gente.

Y PARA CERRAR…

A partir de hoy, el 70 por ciento del personal del Ayuntamiento de Ciudad Madero dejará de asistir a las oficinas y laborará desde casa.

Esta es otra medida más tomada por el alcalde Adrián Oseguera Kernion para prevenir contagios de Covid-19.

Las áreas que se mantendrán en oficina y campo son Servicios Públicos, Protección Civil, Tránsito, Obras Públicas y Municipio Saludable. Son actividades prioritarias. Por supuesto, Adrián Oseguera sigue recorriendo colonias y supervisando obras en proceso.