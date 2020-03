Columnas: La Talacha LA FRONTERA AMENAZADA

A Tamaulipas y Texas, los unen más de 300 kilómetros de frontera. Existen 17 cruces fronterizos en donde mexicanos y gringos pasan de lado a lado simultáneamente para trabajar, hacer negocios o pasear. Ambos estados tiene una interacción casi al cien por ciento. Muchos tamaulipecos, incluso, cruzan los puentes para ir a dormir al “otro lado”. Tan solo por Nuevo Laredo, entran y salen más de diez mil trailers que llevan y traen mercancías de todo tipo; bueno, hasta drogas y armas cruzan todos los días con la complacencia de los gobiernos. Eso ha ocurrido desde siempre.

Esta unión tamaulipeca-texana, hoy está en situación critica, por culpa del coronavirus. Ayer, la Organización Mundial de la Salud, informó que Estados Unidos tiene más casos del Covid-19 que ningún otro país del mundo. 82 mil 400 casos y rebasó ya la cifra de los mil muertos. El vecino país será en los próximos días “la nueva Italia”; es decir se espera una crisis de contagios con muertes de dimensiones inimaginables.

California, Nueva York, Florida y Texas, son los Estados donde la emergencia es total.

Se han implementado toques de queda en todos y se están aplicando multas y cárcel para las personas que no respeten la media de quedarse en casa.

Pero en Texas, a diferencia de los demás Estados, el gobernador republicano Greg Abbott se ha tardado en apresurar medidas de prevención, pues considera que el problema no es tan grave.

Texas, es el segundo Estado con mas población en la Union Americana con 29 millones de habitantes.

En Condados como San Antonio, Dallas, y toda la zona de sur que tiene límites con Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua, se han endurecido las medidas, en contra de la voluntad del mismo gobernador texano.

“Lo que puede ser adecuado para las áreas urbanas más grandes puede no serlo para los más de 200 condados que todavía tienen cero casos de COVID-19”, dijo con desde el gobernador Abbott.

“Tengo la esperanza de que el gobernador reconsidere su actitud”, manifestó Clay Jenkins, juez o jefe ejecutivo del condado de Dallas.

Esta actitud debe de preocupar a los gobiernos de Tamaulipas, Nuevo Leon, Coahuila y Chihuahua porque de acuerdo a las estadísticas de la secretaría de Salud, de los casi 600 casos de coroanvirus que hay en México, el 60 por ciento adquirieron el virus en Estados Unidos. Casi todo estuvieron o hicieron escala en Texas, por eso sin que el pánico cunda,

la frontera mexicana con el estado texano está en peligro. Aunque el cierre de la frontera es parcial, los riesgos de contagios hasta ahora son muy altos, advierten los especialistas y proponen que sean los gobiernos fronterizos del lado mexicano los que deben extremar medidas en los puentes y cruces, más porque el gobernador texano vecino está actuando de una forma irresponsable.

En el caso de Tamaulipas, los alcaldes de Nuevo Laredo, Miguel Aleman, Reynosa, Rio Bravo (Nuevo Progreso) y Matamoros, tendrían que blindar sus ciudades.

La crisis de salud en Estados Unidos, es también una amenaza para los gobiernos fronterizos que hoy deben actuar en medio de esta emergencia.