Entrenan perros para detectar coronavirus

INGLATERRA.- Investigadores de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, Reino Unido, así como miembros de la Universidad Durham colaborarán con la ONG especializada “Medical Detection Dogs”, intentarán entrenar perros para que ayuden en la detección de personas contagiadas de coronavirus.

La idea de los científicos es que los canes puedan detectar a las personas que muestren síntomas, principalmente en aeropuertos, para evitar que siga propagándose el virus entre la población del Reino Unido.

Las organizaciones anunciaron que ya se encuentran en el entrenamiento de los animales, y esperan que estén listos en un plazo de seis semanas, su trabajo sería de gran ayuda ya que busca lograr un diagnostico rápido y no invasivo de los posibles infectados.

