Columnas: El Kiosko Maki le copia la tarea a Oseguera

Adrián Oseguera Kernion fue el primer alcalde de Tamaulipas en instrumentar un Plan Emergente de Apoyo a comerciantes que se encuentran en situación vulnerable ante los efectos económicos provocados por la pandemia del coronavirus.

El anuncio hecho la noche del pasado martes -se difundió a través de redes sociales- causó tal impacto positivo a nivel estatal que algunos presidentes municipales optaron por copiar la tarea e instrumentar una medida similar.

Fue el caso de la alcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz Domínguez, quien un día después, acompañada de representantes de organismos empresariales fronterizos, anunció un paquete de medidas para apoyar al comercio organizado.

Además de haber sido el primero en aplicar un Plan Emergente de Apoyo a Comerciantes, con el sello de la 4T Adrián Oseguera centró su respaldo a los comerciantes que viven al día, a los que menos tienen, a los que dependen de su ingreso diario para mantener a sus familias.

De acuerdo con el padrón de comerciantes semi-fijos registrados ante el Ayuntamiento de Ciudad Madero, suman más de mil vendedores.

Aquí se incluyen los comerciantes de la Playa de Miramar, los que esperaban las mejores ventas en el periodo de Semana Santa, lo que lamentablemente no va a suceder por la contingencia sanitaria.

A ellos, a los vendedores del máximo paseo turístico del sur de Tamaulipas, el gobierno maderense les entregó 500 despensas.

El primer grupo de los comerciantes semi-fijos comenzó a recibir ayer el apoyo de 3 mil pesos. Por supuesto, se tomaron todas las medidas preventivas establecidas para evitar contagios del Covid-19, como es la sana distancia. Por esa razón, fueron atendidos uno por uno.

Con la instrucción del alcalde Adrián Oseguera, la directora de Ingresos, Claudia Mendia Caballero; y el director de Atención Ciudadana, Jesús Suárez Mata, atendieron a los vendedores registrados en el padrón del Ayuntamiento de la urbe petrolera.

También estuvieron cuatro integrantes del Cabildo: Pedro Linares, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena); Nury Romero Santiago, de Encuentro Social (PES): Griselda Almanza del Partido Acción Nacional (PAN); y Elvia Bayardo, del Revolucionario Institucional (PRI). Esto significa que el Cabildo jala en unidad.

Si bien el tema del coranavirus capta la atención de los tres niveles de gobierno, Adrián Oseguera sabe perfectamente que las obras y la prestación de servicios debe continuar con el ritmo de trabajo acostumbrado.

Por esa razón, en esta semana inauguró la pavimentación de la calle 10 en el sector López Mateos. Por supuesto, como medida de prevención de la contingencia sanitaria, no fueron invitados los vecinos. Sin embargo, lo importante es que la obra fue entregada en tiempo y forma.

Además, el presidente municipal maderense encabezó las acciones de descacharrización en la colonia Miguel Hidalgo para combatir el dengue. En coordinación con la Jurisdicción Sanitaria del gobierno estatal, la administración de Ciudad Madero también realiza labores de fumigación.

Así las cosas, Adrián Oseguera puso el ejemplo con su Plan Emergente y otros, como el caso de doña Maki Ortiz (a la que no se le puede negar que es combativa en los menesteres de la política), le copiaron la tarea.

ACCIONES SANITARIAS EN COMAPA ZONA CONURBADA

Donde se han aplicado en tiempo y forma las medidas preventivas para garantizar la salud frente a la pandemia del Covid-19, es en la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) de la Zona Conurbada.

Para comenzar, todo el personal porta cubrebocas. Además, todos los usuarios, a la hora de entrar a las oficinas, se lavan las manos con gel antibacterial.

En el área de cajas, para realizar un pago, los asientos están asignados para guardar más de un metro de sana distancia entre los usuarios. La sana distancia se mantiene a la hora de ser atendidos por las cajeras.

En estas acciones sanitarias para afrontar el coronavirus, el sindicato ha participado de manera activa, responsable y consciente, de la mano del gerente general de la Comapa de la Zona Conurbada, Jorge Federico Rivera Schotte.

Y PARA CERRAR…

Las malas noticias para la economía mexicana siguen: ayer, el precio del barril de petróleo que vende Pemex cayó a 13 dólares. Es un hecho: cuesta más producir un barril de petróleo, que el precio que tiene a la venta. En otras palabras, no es negocio.