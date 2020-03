Piden Gobernadores ‘sellar’ la frontera Los mandatarios de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León coincidieron en que la vecindad con Texas pone a la región en mayor riesgo, por lo que pidieron al Gobierno Federal que tome medidas más drásticas.

SALTILLO, COAH.- Los mandatarios de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, acordaron implementar métodos de detección masiva para identificar posibles casos de coronavirus, y reforzar las medidas que sean necesarias para proteger la frontera ante el número creciente de contagios en el sur de Texas.

También definieron compras en conjunto de insumos, así como la protección de médicos, enfermeras y todo el personal más expuesto al coronavirus.

Durante la segunda reunión para dar seguimiento a las acciones que se llevan a cabo en estas entidades para frenar el avance del COVID-19, Francisco García Cabeza de Vaca, Jaime Rodríguez Calderón y Miguel Ángel Riquelme Solís, de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, acordaron campañas de concientización para que los paisanos eviten visitar el país durante las próximas vacaciones de Semana Santa.

Y que aquellos que van a llegar, lo hagan cuidando las medidas de seguridad en salud para evitar contagios a sus familias y personas con las que tendrán contacto en México.

“Hemos decidido analizar las tres entidades, los métodos de detección masiva, para trabajar en conjunto y definir esto como un área de oportunidad entre las tres entidades”, expresó el mandatario de Coahuila.

El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca hizo hincapié en la necesidad de poner más atención en la frontera.

“Si bien hemos tomado medidas internas y filtros de salud en aeropuertos, centrales de autobuses y hay mucha comunicación entre nosotros, ahora tenemos que dar un paso hacia adelante y entender que el coronavirus iba a entrar caminando por nuestras fronteras y es lo que se avecina”, dijo.

Recordó que en la última semana el panorama global de la pandemia evolucionó, poniendo a Estados Unidos como el foco más importante de contagios.

“Les repito que las cosas ya cambiaron, tenemos que enfocar muchas de nuestras acciones en la frontera norte de nuestros estados”, detalló.

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, pidió al Gobierno Federal que tome cartas en el asunto: “Que nos convoque, es importante que hagamos una política todos juntos, nosotros lo estamos haciendo acá en nuestra región, pero el mayor grado de transmisión a lo mejor no es Nuevo León, no es Jalisco, no es Tamaulipas, tenemos un vecino y nosotros no tenemos las facultades para cerrar la frontera, él sí las tiene y las debe tomar en cuenta”, ello, porque dijo que, pese a las revisiones que ya se llevan a cabo e los cruces fronterizos, pueden ser rebasados.

Otro de los acuerdos de los mandatarios del noreste, es la eficiencia de los recursos que se destinan a esta contingencia a través de la compra en conjunto de los principales insumos que se requieren para contener el COVID-19.

Además de las campañas de concientización para que los paisanos que trabajan en Estados Unidos, eviten visitar México en las vacaciones de Semana Santa; esto, luego que el epicentro de la pandemia ya no es China, Italia o España, sino Estados Unidos, como lo ha señalado la Organización Mundial de la Salud (OMS), dijo el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

El mandatario apuntó que la vecindad de las tres entidades con Estados Unidos es importante, luego que cerca del 50 por ciento de los movimientos entre México y Estados Unidos se dan a través de las fronteras.

“Si bien se han establecido filtros de salud en aeropuertos, centrales de autobuses, ahora tenemos que dar un paso adelante y entender como lo dijimos hace un mes en Tamaulipas, que el coronavirus iba a entrar caminando por nuestras fronteras”.

García Cabeza de Vaca, puntualizó que, ante el panorama en Estados Unidos, en los cruces fronterizos se instalaron filtros sanitarios para detectar personas posiblemente contagiadas.

Reiteró que se hará un nuevo exhorto a la Federación, para que el Consejo de Salud Federal, clarifique la infraestructura hospitalaria con que se cuenta y la que se requiera adecuar, con la finalidad de preparase.

Pero también conocer con qué recursos e insumos se requieren, así como las medidas para hacer compras en el extranjero y que la Cofepris, permita que empresas privadas, puedan hacer las importaciones de insumos que se requieren para enfrentar esta pandemia.

Los tres mandatarios apuntaron que apoyarán las acciones que el Ejército Mexicano lleva a cabo al implementarse el Plan DN-III que este día se acordó la coordinación con la Federación.

Así como acciones proteger a médicos y enfermeras, que son el personal que está dando el apoyo para evitar la propagación de la pandemia y a todo el personal expuesto, Seguridad Pública, Salud, Ejército Mexicano, entre otros.