Trump obliga a la General Motors a fabricar respiradores El presidente, tras señalar a la empresa de no cooperar, ha invocado una norma que se remonta a la guerra de Corea para obligarles a fabricar respiradores.

ESTADOS UNIDOS.- Estados Unidos sigue siendo el país con más casos de Coronavirus en el mundo, rondando los 105.000 infectados entre sus fronteras y muy por delante de Italia y China, segundo y tercero respectivamente. El país norteamericano se tambalea mientras su sanidad -privada- hace estragos entre tambores de saturación.

Ante esa tesitura el presidente, Donald Trump, que aseguraba no ser «un país que nacionaliza sus empresas», tuvo que dar marcha atrás y hacer, justo, lo que dijo que no iba a hacer. Intervenir a una gigante como General Motors, a la que Trump dedicó públicamente unas duras palabras, señalándola de no estar cooperando. La tensión Casa Blanca-General Motors ha alcanzado su cota máxima.

El Presidente ha invocado la ley de Producción de Defensa, un escrito que se remonta a la guerra de Corea y que obliga a General Motors a fabricar respiradores. «Nuestra pelea contra el virus es demasiado urgente como para permitir que continúen (las negociaciones con la empresa) su curso normal. General Motors estaba perdiendo tiempo», dice el Gobierno en un comunicado.

No terminaban ahí las advertencias. «¡General Motors debe abrir inmediatamente su estúpidamente abandonada planta de Lordstown en Ohio y empezar a fabricar respiradores ya!», insistía el presidente, aludiendo a una enorme planta que la compañía ha cerrado en el Medio Oeste del país. Pero, el demócrata Ohio Sherrod Brown salió al paso para recordarle un pequeño detalle: «General Motors vendió su planta de Lordstown a una compañía de camiones eléctricos, algo que el presidente debería saber si le importan tanto los trabajadores». No ha respondido Trump.

La ley de Producción de Defensa fue aprobada en 1950, al incio de la guerra de Corea. Autoriza al Estado a obligar a las empresas a realizar contratos necesarios para la defensa nacional, así como forzar a la industria a expandir la producción y la oferta de recursos básicos e imponer controles de salarios y precios.

CON INFORMACIÓN DE AS.COM