Cerca de 500 médicos y enfermeras del Canseco deben regresar a trabajar a partir de hoy

TAMPICO, TAMAULIPAS.-Un promedio de 500 trabajadores del Hospital Carlos Canseco deben regresar hoy domingo a trabajar luego de que se detectó que algunos de ellos -no todos- que se les otorgó licencia laboral, están trabajando en otros hospitales y no están respetando la cuarentena, por lo que se analizará caso por caso aunado a que se les pide su apoyo y solidaridad humanitaria a la institución, a la población y a los pacientes ante esta pandemia.

Ayer sábado se realizó una reunión a nivel estatal presidida por el secretario general de gobierno César Verástegui Ostos, la Secretaria de Salud Gloria Molina Gamboa, Blanca Valles dirigente del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Tamaulipas, Gloria Elena Garza subsecretaria Legalidad y Servicios Gubernamentales y Enrique Jorge Nader subsecretario de Administración de la Secretaria de Salud donde se acordó que el personal que se fuedebe regresar a laborar a excepción de las mujeres embarazadas para estudiar caso por caso de estas licencias.

El secretario general de la Sección 51 en Tamaulipas del SNTSS (Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud) Adolfo Sierra Medina quien también asistió a la reunión dijo en entrevista a La Razón que deben regresar todos los trabajadores y se estará analizando caso por caso para ver cuáles cumplen con las especificaciones y darles la licencia.

En el memorándum interno del Hospital Carlos Canseco firmado ayer sábado por la encargada de despacho de la dirección del hospital Carlos Canseco la doctora Nora Patricia García Cuesta así como por la Secretaría General de la subsección cinco del sindicato María Concepción Romero Hernández entre otras personas se dan a conocer estas medidas.

“Se llegó a la resolución que por ser este un hospital de la Secretaría de Salud y por su naturaleza deben continuar prestando sus servicios, se solicita la presencia de todos los trabajadores que firmaron la solicitud de licencia con goce de sueldo, madres con hijos menores de 12 años, personal mayor de 60 años, personal diagnosticado con alguna enfermedad crónica no transmitible como diabetes mellitus descompensada, hipertensión arterial descompensada, cáncer, leucemia, insuficiencia renal asma y hipertiroidismo o hipotiroidismo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades inmunológicas y enfisema pulmonar regresen a sus áreas de trabajo a partir del día domingo 29 de marzo del presente año a fin de garantizar la atención a la población, con excepción de las mujeres embarazadas las cuales podrán continuar con su licencia”

Se agrega que el llamado es para que a partir de la fecha se reincorporen a sus labores en sus horarios y turnos correspondientes.

“Hay muchas personas que se están colgando de la contingencia y son trabajadores que tienen dos o más empleos y no quieren asistir a trabajar al Canseco pero trabajan en otros hospitales privados (médicos y enfermeras) y en esos casos se va a negar el permiso porque siguen trabajando” refirió .

El secretario general del sindicato señaló que la licencia temporal que otorgó el gobernador es para que el personal permanezca en su casa, respete la cuarentena y no esté trabajando en otros hospitales donde también está en riesgo.

“ A los trabajadores que se le hará válida esta licencia se les hará entrega de un documento firmado y sellado por las autoridades y estarán respaldados por el sindicato” indicó .

El dirigente sindical señaló que 500 empleados son muchos y al nosocomio le hace falta personal por lo cual, todos aquellos que se encuentren laborando en otros hospitales, deberán regresar a laborar en el Hospital Canseco para garantizar la atención médica en uno de los momentos más críticos que esta están por llegar.

“Estamos llegando a 500 trabajadores que se habían ido y se les va a respetar y a respaldar a quienes si cumplan las especificaciones para que se vayan a su casa con oficio sellado” puntualizó .

Adelantó que ya se compró equipo para el personal médico que atenderá a pacientes sospechosos.