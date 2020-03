MUERE POLICÍA EN EMBOSCADA Y ABATEN A LIDER DELICTIVO Los efectivos de seguridad repelieron el ataque y persiguieron a los agresores, quienes continuaron disparando mientras huían, resultando de este ataque, un policía estatal fallecido en cumplimiento de su deber y dos más lesionados, quienes...

NUEVO LAREDO, Tam.- Un policía caído en cumplimiento de su deber y un delincuente identificado como uno de los objetivos binacionales prioritarios muerto, fue el saldo de una emboscada y enfrentamiento durante la madrugada de este domingo en Nuevo Laredo.

Tras un enfrentamiento, en el que resultaron heridos varios delincuentes, en un centro de atención médica fue localizado ya sin vida por las heridas recibida, uno de ellos que fue identificado como Hugo “N”.

Los hechos se registraron alrededor de la 1:50 de la madrugada, cuando unidades de la Policía Estatal realizaban recorridos de vigilancia sobre la avenida Luis Echeverría de la colonia Infonavit Fundadores y fueron agredidos por pistoleros que se desplazaban a bordo de dos vehículos tipo Suv y una camioneta tipo Pick Up.

Los efectivos de seguridad repelieron el ataque y persiguieron a los agresores, quienes continuaron disparando mientras huían, resultando de este ataque, un policía estatal fallecido en cumplimiento de su deber y dos más lesionados, quienes fueron atendidos en un hospital de sus heridas que no ponen en peligro su vida.

En el lugar quedaron incendiadas una patrulla de la Policía Estatal y uno de los vehículos Pick Up de los agresores; en tanto que una persona fue asegurada, quien indicó que había sido secuestrada.

Fueron aseguradas armas largas, cartuchos útiles y equipo táctico, mismos que fueron puestos a disposición de las autoridades para integrar una carpeta de investigación.