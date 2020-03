Ocampo …frontera de guerra En esta región se registraron memorablesbatallas entre Alberto Carrera Torre y sus hermanos leales a Francisco Villa contra los del gobierno Carrancista, hechos dónde perdieron la vida muchas personas y otras resultaron heridas

1914, el general

Francisco Villa

comisionó al general

Alberto Carrera Torres

para que operara la

región huasteca de San

Luis Potosí y

Tamaulipas, y tomara

Ciudad Victoria.

En los siguientes días

tomó Ocampo.

En su estadía en Ocampo,

Alberto Carrera fusiló a

los señores Ramón

Ortodica, Francisco

Torres y Luis Coronado,

fervientes partidarios de

Carranza.

El 4 de diciembre de

1914, el capitán José

Núñez de Cásares, quien

con un escuadrón

guarnecía su natal

Xicoténcatl, recibió

instrucciones del general

y gobernador carrancista,

don Luis Caballero, para

incorporarse al coronel

Pedro Enedino Járquin,

quien, al mando de cien

juchitecos, avanzaba

sobre Ocampo para

recuperar la plaza.

Aunque en un principio

ambos obedecen la orden,

estando en la vecina

ciudad se ponen de

acuerdo y defeccionan,

declarándose ambos a

favor de Alberto Carrera

Torres y la Convención.

Ocampo en el campo de

operaciones villista

El 15 de diciembre de

1914, Carrera Torres le

informaba a la Secretaría

de Guerra y Marina de la

Convención, que había

ordenado al general

Pedro Ruiz Molina que

mantuviera el flanco de

la hacienda Paso Real de

Morelos sobre el camino

rumbo a Ocampo, y que

de esa ciudad y de

Xicoténcatl, salieran

fuerzas para detener el

avance enemigo y

destruir la vía

Tampico-Victoria, en

tanto llegaba él con

artillería y resto de

hombres.

El periódico veracruzano

El Pueblo hacía

referencia a que, a

mediados de marzo de

1915, Ciudad Valles

estaba en poder de

fuerzas carrancistas del

general Pablo A. de la

Garza, quienes

combatieron y derrotaron

a los villistas, haciéndole

muchos prisioneros y

quitándole armas y

parque en abundancia.

De esa manera, la zona

entre Ciudad Valles y

Ocampo se convirtió en

frontera de guerra, por lo

que, en la segunda

quincena de marzo, la

antigua Santa Bárbara

fue resguardada por

fuerzas del general Cesar

López de Lara, por lo

que estuvo en unos días

a la expectativa de los

intensos movimientos

militares que sucedían en

las cercanías.

El 21 de marzo inició el

famoso sitio de Ébano.

En los días posteriores,

la ofensiva villista llegó

a Ocampo, por lo que el

general César López de

Lara fue desalojado de la

ciudad y para el 26 de

marzo de 1915, ya se

encontraba en Ciudad

Victoria con 800

hombres, listo para

combatir a los villistas

en el Norte.

El 25 de diciembre de

1915, desde San Juan del

Meco, población de

Ciudad del Maíz,

Alberto Carrera Torres,

enfermo y desmoralizado,

le entregó el mando de la

ex “Brigada Gustavo A.

Madero” a su hermano el

general Francisco

Carrera Torres. Refiere

la historiadora Beatriz

Rojas, que el profesor

Alberto estaba

desmoralizado, pues en

el rancho El Peñón,

localizado en los límites

de Tula y Ocampo,

acababa de morir su

padre Candelario Carrera

Muñoz, como

consecuencia de

heridas recibidas en un

combate sostenido en

Calabacillas,

Bustamante.

Al ser derrotados los

villistas comienza la

debacle de Ocampo

El 5 de enero de 1916, a

través del general

Enrique W. Paniagua, se

invitó al general Alberto

Carrera Torres para que

depusiera las armas y

vuelva a reconocer la

autoridad de don

Venustiano Carranza.

El 8 de enero el general

tamaulipeco se presenta

voluntariamente a las

autoridades militares de

Cárdenas, San Luis

Potosí. Días después se

rinde su hermano

Francisco Carrera

Torres.

El 11 de enero de 1916,

la familia de Carrera

Torres es embarcada de

Tampico rumbo al norte,

en un coche agregado al

tren de pasajeros de

Monterrey.

En estación Osorio,

municipio de Xicoténcatl,

los esperan coches

tirados por caballos y su

hermano Eutiquio

Carrera Torres.

De ahí siguen a Tula,

donde poco tiempo

después tienen una junta

con Magdaleno y

Saturnino Cedillo y otros,

acordando esperar

noticias de Alberto

Carrera Torres, quien

seguía preso, para

normar su actitud

rebelde.

Se tiene noticia que el 13

de marzo de 1916, el

general Eutiquio Carrera

Torres trató de tomar

Ocampo, pero fue

rechazado por 200

elementos de las fuerzas

del jefe de la guarnición

carrancista, coronel

Gregorio Laytón.

Los combates se

extendieron hasta El

Borrego, dos kilómetros

al sur de la cabecera,

pereciendo en la refriega

el coronel Laytón,

mientras que el resto de

la pequeña fuerza

carrancista, ahora al

mando del mayor Víctor

Manuel Guerra, lograron

ponerse a salvo.

Juan Jaime Llarena,

cronista ocampense,

refiere que horas después,

los atacantes le

mandaron un mensajero

a Víctor Guerra para que

se rindieran sin presentar

batalla, a lo que Víctor

les contestó que no había

problema, que entrarán a

Ocampo, pues ellos ya

no tenían elementos ni

manera de defenderse

—aunque si tenían—; de

tal manera que,

confiados de eso, los

carreristas entraron y

fueron recibidos por los

carrancistas apostados en

las azoteas de las casas.

Los ex convencionistas

tenían una fuerza de

3,000 hombres, bajo las

órdenes de Eutiquio

Carrera Torres,

Francisco Medrano, y

otros más.

En esta acción los

villistas intentaron

quemar la ciudad, pero

una lluvia torrencial vino

a salvarla.

Los habitantes

despavoridos, huyeron a

la sierra de Antiguo

Morelos.

El 12 de julio de 1916, el

periódico El Pueblo

anunció la rendición de

Magdaleno Cedillo y su

hermano Saturnino en la

estación de Tablas,

S.L.P., con 2,000

hombres, de los cuales

600 estaban desarmados.

Al no haberse

concretado la rendición,

los hechos de armas

continuaron, y mediados

de julio de 1916, la

vecina Ocampo estaba

ya ocupada por más de

600 reaccionarias al

mando de los generales

Pedro Ruiz Molina,

Eutiquio Carrera, y

coroneles Francisco

Medrano y José Núñez

de Cásares.

Al saber esto los

carrancistas, el 20 de

julio de 1916, el

gobernador Luis

Caballero ordenó que de

Estación Osorio salieran

dos regimientos al

mando del teniente

coronel Pedro Morales,

teniendo contacto con

los rebeldes el día 23,

entablándose un nutrido

tiroteo que dio por

resultado la toma de la

plaza, dispersándose

completamente los

carreristas.

Tras esa acción, los ex

convencionistas dejaron

en el campo cincuenta

muertos, entre ellos el

general Eutiquio Carrera,

identificando también al

coronel José Núñez de

Cáceres Rayo, capitán

segundo Efigenio

Hernández, el teniente

Baltazar Rema y a un

hermano de Ruiz

Molina.

En esa acción,

sucumbieron por parte

de los gobiernistas el

sargento primero Miguel

Barrón y seis soldados

más, siendo herido de

gravedad el subteniente

Evaristo Escobar y de

menos consideración el

cabo Félix Rivera y

cinco soldados más.

Nicanor Piña le entra al

quite a los cedillistas

El 22 de mayo de 1917,

el general Eugenio

López le presentó a

Carranza un proyecto

consistente en la

creación de cuerpos

irregulares dependientes

directamente de la 5ª

División a su mando, los

cuales sirviesen para

guarnecer los pueblos de

las líneas divisorias de

Tamaulipas.

Dichas defensas sociales

funcionarían hasta el

completo exterminio de

los rebeldes y que los

pacíficos habitantes de

las municipalidades

estaban dispuestos a

cooperar, pues estaba en

juego sus vidas y sus

intereses al estar

constantemente

expuestos a la infinidad

de atropellos, robos y

asesinatos que cometían

las tropas de Pancho

Carrera y de Magdaleno

Cedillo.

En Ocampo, Gómez

Farías y Xicoténcatl, se

pondría al frente de las

defensas sociales a don

Francisco Guerra, primo

hermano del general

Juan N. Guerra.

El proyecto fue aprobado,

pero se puso también al

frente al general Nicanor

Piña, lo que molestó a

López.

En la primera quincena

de septiembre de 1917,

los rebeldes carreristas y

cedillistas, se apoderan

nuevamente de la villa

de Ocampo.

El 24 de septiembre el

presidente Venustiano

Carranza informó al

general Eugenio López

que pronto les mandaría

ayuda para proteger los

intereses particulares de

la población de la zona.

A fines de septiembre el

general Nicanor Piña

anduvo reclutando gente

en Antiguo Morelos y

Ocampo, lo que causó

cierto malestar en el

general Eugenio López,

Jefe de la 5ª División del

Noreste, pues

consideraba que no había

los fondos suficientes

para la manutención de

nuevos elementos,

alegando al presidente

Carranza que sus

hombres pasaban a veces

hasta quince días sin

percibir sueldo. López le

mencionó también que, a

él se le había impedido

el reclutamiento a pesar

que sus fuerzas hacían

campaña en Llera y

Ocampo y perdía

hombres diariamente.

A pesar de ello, López

mencionaba al presidente

que había sabido

sostener la lucha, pese a

la escasez de parque y

con un enemigo superior

en número.

Era indudable que la

intención de Piña era

salvaguardar sus bastos

intereses, además que

conocía mucho mejor la

zona que el general

López. Finalmente, don

Nicanor se puso al frente

de defensas sociales, las

cuales tuvieron actividad

en Antiguo y Nuevo

Morelos, y en Ocampo,

poblaciones que vivían

en azoladas y en la más

completa miseria a raíz

de la guerra civil.

El 25 de octubre de 1917,

el general Nicanor Piña,

quien dependía de la

Secretaria de Guerra y

Marina, ocupó la

población de

Ocampo, con una fuerza

de cien hombres

aproximadamente.

La noticia fue

comunicada a los

vecinos emigrados a

Xicoténcatl, para que

pudieran volver a

recuperar sus cosechas.

El 8 de diciembre de

1917, Nicanor Piña le

mandó un telegrama al

general Diéguez, en el

que le informaba que el

día 5, treinta y cinco

auxiliares de Ocampo

habían ido a combatir a

los rebeldes de Francisco

Medrano, quienes tenían

su campamento en la

sierra del Contadero.

Al derrotarlos

completamente, estos

huyeron en desbandada

internándose en lo

montañoso de la sierra,

dejando en el campo un

máuser, dos cananas con

85 cartuchos y otros

objetos.