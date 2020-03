Columnas: Persuadir a las nuevas masculinidades Persuadir a las nuevas masculinidades

Tanto están cambiando las

formas para conectar con las

diferentes audiencias, que un

claro ejemplo está en el nuevo reto

para persuadir a las nuevas masculinidades.

Pensar en el hombre

actual como una masa es un grave

error de cálculo para cualquier estrategia,

pues ni todos son machos

alfa y ni todos son entes insensibles,

la clave está precisamente

en detectar las diferencias que

puedan construir una relación más

asertiva con una marca, proyecto o

candidatura.

Estudios confirman la existencia

de diferentes sociedades -incluso

dentro de una misma sociedad- determinando

la presencia de múltiples

masculinidades, que a decir de los

investigadores sociales se agrupan en

cuatro grandes clasificaciones.

En estos Apuntes no abordaré

sobre la clasificada como masculinidad

hegemónica por ser la más

conocida durante siglos (hombre

que todo lo puede, el hombre fuerte,

protector y proveedor), además que

esa masculinidad tradicional ya está

perdiendo predominancia en las

sociedades porque tiene varios problemas,

empezando que no se ajusta

a la realidad, conduce a identidades

insanas, así como frena el desarrollo

de la igualdad. Entonces destacaré

las otras tres:

1. MASCULINIDAD CÓMPLICE

Este tipo de hombre resulta igual

de nocivo que la masculinidad

hegemónica para una sana convivencia

comunitaria, aunque no trata

de monopolizar el poder como el

macho tradicional, sí disfruta de los

beneficios que le ofrece las ventajas

del patriarcado, como transita de

formas silenciosas llega a cobijarse

bajo algunas protecciones de la mujer

sin llegar a apoyar su causa.

2. MASCULINIDAD

SUBORDINADA

Está creciendo de forma importante

este segmento en todas las sociedades

planetarias, además de contener

masculinidades divergentes que van

desde la heterosexualidad, incluyendo

a la homosexualidad, hasta

la transexualidad. Estos hombres

conectados con lo femenino sin

ningún conflicto, son los que están

llenando los supermercados, cuidan

de sus hijos o el hogar con tareas

domésticas, apoyan la causa de

las mujeres, entre otras más. Estos

hombres sí saben llorar.

3. MASCULINIDAD

MARGINADA

Aquí hay que separar en dos

subgrupos, por un lado están los

grupos marginados por su etnia

minoritaria (principalmente la raza

negra, seguidos por indígenas de

ciertas regiones); y el otro grupo

marginados por condición social,

por sus conductas delictivas, presos

carcelarios, pederastas, religiosos

con voto de castidad o no. Estos

hombres tienden a ser violentados,

sea por otros hombres o por mujeres,

son más vulnerables de lo que

se pudiera pensar.

Entender correctamente que en

la sociedad ya no predomina un

solo tipo de macho alfa es crucial

para conectar con esas audiencias,

electorados o consumidores, porque

ahora no hay una forma única de ser

hombre: cada uno es libre de asumir

la masculinidad como lo prefiera

según su personalidad y todas las

visiones son válidas.

Tú que estás leyendo estos Apuntes

te identificaste con algunas de

las tres principales nuevas masculinidades,

me gustaría escucharte,

compárteme tu experiencia, así

como tú opinión y escríbeme a

mi correo electrónico editorial@

daviddorantes.org sobretodo dime

cómo consideras que se debe persuadir

a las nuevas masculinidades

para conectar con todos los tipos de

hombres. ¿Y tú, qué opinas?

