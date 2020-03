Piden que sancionen a negocios que se aprovechan y suben precios Dirigentes de CANACO y COPARMEX no avalaron los incrementos que han registrado algunos productos de primera necesidad aprovechándose de la contingencia sanitaria declarada por la pandemia del #COVID-19.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.-Los dirigentes locales de la CANACO y COPARMEX no avalaron los incrementos que han registrado algunos productos de primera necesidad aprovechándose de la contingencia sanitaria declarada por la pandemia del COVID-19 y pidieron a las autoridades encargadas de vigilar y sancionar como en este caso la PROFECO meter mano dura a quienes sin justificación alguna eleva los precios o tarifas en estos momentos, ya que no se vale que hagan eso en tiempos tan difíciles como los actuales.

José Luis Loperena González presidente dela Cámara Nacional de Comercio en Victoria dijo que están haciendo un llamado a mantener los precios y a ser solidarios con la sociedad “porque no es posible que se encarezcan los productos de manera injustificada aunque admitió que hay circunstancias en algunos casos muy desfavorables en el tema de la transporte, abastecimientos, escases , costos indirectos que generan las empresas que están abasteciendo más caros , el dólar etcétera que pueden en algunas cosas impactar fuertemente”.

Insistió en hacer un llamado a todos los proveedores, empresarios, transportistas, a unir esfuerzos para ayudarnos en el tema de los precios y juntos poder salir más fuertes de esta contingencia, admitiendo que “si hay quienes han aumentado precios pero no todos, muchos seguimos con los mismos precios o inclusive sacando promociones o haciendo envíos a domicilios gratis para seguir ofreciendo nuestros servicios a la sociedad”.

Por su parte la COPARMEX indicó no avalar el encarecimiento de ningún tipo de productos, “debido a que no es lo correcto se deben de mantener los precios y no aprovecharse de la situación, “Sin duda vivimos en un libre mercado y cada proveedor de algún producto o servicio puede poner el precio que quiera, sin embargo no es lo correcto, se tienen que solidarizar todos porque a veces el último de la cadena que lo vende tiene el peso muy elevado porque a el se lo vendieron mucho mas caro y no necesario es de quien lo vende en mostrador”, expusieron.