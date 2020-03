Da negativo primer paciente con covid-19 en el estado La aecretaría de Salud indicó que tras 14 días en aislamiento y dos pruebas, el hombre de Malasia dio negativo, por lo que podrá salir de casa.

El primer paciente positivo de coronavirus en Tamaulipas ya dio negativo en su segunda prueba al concluir su cuarentena, por lo que puede salir de su casa a lo estrictamente necesario, además que se le realizará una prueba más dentro de 14 días, comentó la Secretaria de Salud en Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa.

El ciudadano de 55 años de Malasia, dio positivo a las pruebas de coronavirus y permaneció en aislamiento en su domicilio desde el pasado 14 de marzo; un segundo caso fue el de una mujer de 23 años de Reynosa, quien también ya concluyó su cuarentena y esta misa tarde se conocerán los resultados de las pruebas.

En rueda de prensa, la titular de Salud en la entidad, explicó que, en el caso del primer paciente positivo, ya podrá salir de su domicilio a realizar algunas actividades de extrema necesidad, no así a trabajar, actividad que tiene prohibida.

“En este momento tiene el distanciamiento social, ya no es estricto porque es negativo, si va a salir por alguna razón como a comprar, no puede ir a trabajar, puede ir a la tienda, algún trámite al banco, debe salir con su cubrebocas, está negativo en este momento y le haremos en 14 días, a partir de ayer, la siguiente muestra para darlo de alta como a cualquier otro paciente”.