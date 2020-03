Disfrazado de arbusto, hombre burla la cuarentena por Covid-19

REINO UNIDO.- La preocupación en Reino Unido ha aumentado luego que el primer ministro Boris Johnson impusiera la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus. Esto importó poco a un hombre que improvisó con un disfraz para poder salir a las calles.

En redes sociales circulan las fotos y videos de un hombre del barrio de Stevenage en el distrito de Hertfordshire, que quiso pasar desapercibido en las calles con un peculiar disfraz de arbusto, pero sus intentos no fueron del todo efectivos, ya que unos vecinos lograron observarlo desde lejos.

Person dresses as bush to sneak out during coronavirus lockdown.pic.twitter.com/FuEV6BMdQD

— AyeMojubar 😷 (@ayemojubar) March 30, 2020