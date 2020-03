El comentarista Alex Blanco de FOX Sports dio positivo a coronavirus Blanco hizo hincapié en que el Covid-19 "no es un juego", por lo que pidió que sigan las medidas de prevención que se han dado en las últimas semanas, pues "aún estamos a tiempo, pero...

MÉXICO.-Alex Blanco, comentarista y periodista del canal deportivo Fox Sports, dio positivo a la prueba de coronavirus que se realizó en los últimos días. Así lo dio a conocer él mismo a través de un mensaje en Twitter, red social en la que suma alrededor de 154 mil seguidores.

«Hoy, de manera responsable, con un poco de frustración, en aislamiento e incluso por momentos de dolor y desesperación quiero informar que acabo de ser diagnosticado como positivo», escribió el panelista de la Última Palabra en un comunicado.

Blanco hizo hincapié en que el Covid-19 «no es un juego», por lo que pidió que sigan las medidas de prevención que se han dado en las últimas semanas, pues «aún estamos a tiempo, pero que debemos tomarlo con la seriedad que se merece».

“Les pido por favor que no salgan, que se cuiden y que tomen sus previsiones. Esto no es un juego, lamentablemente lo estoy viviendo y es algo que no le deseo a nadie”.



Este no es el primer positivo de coronavirus para un periodista deportivo. Cabe destacar el caso de Carlos Hernández, corresponsal de Azteca Deportes en España que lamentablemente sufrió el contagio de esta enfermedad en el país europeo.

