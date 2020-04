Confía AMLO que haya una recuperación económica pronta AMLO confió en que se va a lograr una recuperación económica pronta porque hay bases muy sólidas

MÉXICO.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reiteró que no se pueden condonar impuestos a las empresas como una alternativa para superar una crisis económica que podría provocar el coronavirus COVID-19, porque esta medida afectaría a los programas sociales.

Si decimos que no se pague el Impuesto Sobre la Renta o que se reduzca que va a significar eso menos ingresos, menos recaudación, y de donde vamos a sacar para darle a los adultos mayores a las niñas con discapacidad, a los campesinos, para otorgar créditos a las empresas familiares”.

En su conferencia de prensa matutina, señaló que hay malestar en un sector de la elite del poder por que ya no hay privilegios ni corrupción,

Todo ese malestar que no es social sino de un sector de la elite del poder tiene que ver con el que ya no hay privilegios, el que no se permite la corrupción, el que ya no se condonan los impuestos”.

Señaló que algunos sectores económicos quisieran la aplicación de medidas utilizadas por gobiernos anteriores.

Sectores económicos, no todos, quisieran que aplicáramos las mismas recetas de antes frente a la crisis crédito del Fondo Monetario Internacional, frente a la crisis pedir que el pueblo se apriete el cinturón, frente a la crisis subsidios fiscales, frente la crisis salvamentos, rescates, ya no, tenemos que proteger primero a los pobres, no pueden seguir habiendo Fobaproas”.

El jefe del Ejecutivo Federal dijo que muchas veces en la política hay que optar entre inconvenientes.

López Obrador confió en que se va a lograr una recuperación económica pronta porque hay bases muy sólidas.

En su conferencia de prensa, el mandatario mexicano dijo que no le gustaría que se usaran las reservas internacionales del Banco de México para estabilizar el peso.

AMLO indicó que se busca evitar que se deteriore la economía popular por la contingencia del coronavirus COVID-19 en el país, “sin destruir nuestra base económica”.

