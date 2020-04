Crisis que está ocurriendo es un ‘jalón de orejas’: PROVIDA Afirman que puede ser una gran oportunidad para que el Gobierno Federal elimine aquello que promueva los antivalores y el libertinaje

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La organización Provida en Tamaulipas, aseguró que esto que nos está ocurriendo con lo de la pandemia del Coronavirus es un ‘jalón de orejas’ y es para que reflexionemos sobre nuestra actitud.

Además puede ser una gran oportunidad para que el Gobierno Federal replantee sus programas de estudios, elimine aquello que promueva los antivalores y el libertinaje como la mal llamada ideología de género, advirtió el dirigente estatal, Francisco Joel Rodríguez Domínguez.

Dijo que habría que decirle al Presidente que si desea ser congruente con la famosa cartilla moral, deberá haber una exclusivamente para jóvenes de nivel básico, en la que se les ensañara valores y uno de estos valores es precisamente la abstinencia sexual.

Pero también respetar la vida en sus diferentes etapas, así como respetar a sus mayores, a sus padres, a sus maestros y a las autoridades civiles.

También, que se promueva con más intensidad la unión familiar, como base para que puedan desarrollarse bien en un mejor ambiente y con una mejor conducta.

Manifestó que se deben evitar vicios como el alcohol, la droga, el tabaco, de hecho, indicó que hay mucho que incluirse en un nuevo plan de estudios.

De manera especial están exigiendo que se quite todo aquello que promueve el libertinaje como la ideología de género, la unión entre personas del mismo sexo, y todo aquello que atenta contra la familia y la sociedad misma, la cual aseguro se trata de una opinión muy particular y no de la organización que encabeza en el estado.

Reiteró que esta pandemia es una llamada de atención de nuestro creador, coincide precisamente en los tiempos de cuaresma y quien no se sensibilice por eso que estamos pasando, pues de plano no es humano».

Los dirigentes de Próvida, han estado promoviendo cadenas de oración a partir de que es una organización reconocida como Católica y que está en todo momento en favor de la familia, de la unión de esta y que la juventud camine a su paso y no acelerándose como lo hace en estos momentos.