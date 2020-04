Reportero rompe en llanto EN VIVO por crisis del Covid-19

ECUADOR.-Las crisis de la pandemia del coronavirus Covid-19 continúa causando estragos en distintos países, uno de ellos es Ecuador, cuyos muertos y contagios comienzan a crecer de manera preocupante.

El video de un reportero que hace un enlace en vivo y que rompe en llanto ha demostrado lo difícil que han sido estos días para la población.

El periodista Carlos Julio Gurumendi hace un enlace desde Guayaquil y no logra hablar, ya que el llanto lo vence y pide disculpas y se suelta a llorar.

Su compañero desde el estudio le dice que lo entienden y manda el mensaje: “los periodistas también somos humanos“.

Según el último corte, sólo la ciudad de Guayaquil contabiliza 60 muertos y más de mil 900 infectados, lo que complica la situación.

Heartbroken by the videos coming out of Ecuador. Here’s a journalist breaking down into tears reporting on the situation outside of Guayaquil, where bodies are filling the streets. 400+ said to have died since Thursday, but no official numbers available. pic.twitter.com/ANht1hrYcS

— Miguel Salazar (@miguelxsalazar) April 1, 2020