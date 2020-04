“Tuve una buena vida”, dijo mujer de 90 años con COVID19. Dejó el respirador a los jóvenes. Murió

ALEMANIA.- Suzanne Hoylaerts, de 90 años de edad y habitante del municipio de Lubbeek (Bélgica), falleció a causa del coronavirus después que rechazara usar un respirador artificial y pidiera cederlo a pacientes más jóvenes, informa el medio belga 7SUR7.

La anciana fue llevada a consulta a mediados de marzo, al experimentar inicialmente pérdida del apetito. Más tarde empezó a tener otros síntomas y a perder el aliento, por lo que fue hospitalizada y, tras las pruebas, le diagnosticaron COVID-19.

En ese momento los médicos la aislaron para someterla al tratamiento, que en su caso implicaba el uso de un respirador artificial.

Sin embargo, la mujer rechazó hacer uso del equipo. “No quiero usar la respiración artificial. Déjenla para los pacientes más jóvenes. Ya he tenido una buena vida”, manifestó entonces a los doctores.

Suzanne Hoylaerts, 90, sick from #COVID2019 refused the breathing assistance. She told the doctors : "I had a good life, keep it for the younger ones".

She died few days ago.

We will not forget her sacrifice.https://t.co/UH2odgAH5t

— Nicolas Quénel (@NicolasQuenel) March 27, 2020