¿Ley seca por coronavirus?, no en todo México… por ahora

MÉXICO.- Luego de que el gobierno de México declaró emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor debido a la pandemia de coronavirus, los gobiernos de los 32 estados del país han anunciado acciones para evitar los contagios.

Aunque la mayoría de las entidades han ordenado el cierre de establecimientos no esenciales, entre ellos bares, discotecas, restaurantes y demás comercios con venta de alcohol, sólo el gobierno de Tabasco ha declarado ley seca.

Restringen venta en Quintana Roo, Sonora y Campeche

Los gobiernos de Quintana Roo y Campeche decidieron regular la venta de bebidas alcohólicas por horarios, mientras que en Sonora se resintringirá la venta de alcohol por número de habitantes en cada población.

En Quintana Roo, la Secretaría de Finanzas informó el pasado 26 de marzo que la restricción tendrá vigencia durante 14 días a partir de las 23:00 horas del día 27 de marzo hasta las 23:00 horas del 10 de abril de los presentes, en los municipios de Bacalar, Benito Juárez, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Isla Mujeres, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Othón P. Blanco, Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum.

En un comunicado, detalló que la venta será restringida «en minisúper, tienda de autoservicio mayor y tienda de conveniencia, Horario Extraordinario de lunes a sábado de las 22:00 horas a las 00:00 horas del día siguiente».

Mientras que el gobierno de Campeche dispuso que en el caso de las tiendas de conveniencia, abarrotes y supermercados que expendan bebidas alcohólicas en envases cerrados, se reducirá el horario de su venta de las 12:00 a las 18:00 horas, cuidando además que se adquiera por menudeo.

El gobierno estatal especificó que se emitirán sanciones de acuerdo a lo establecido en la Ley para la Venta Ordenada y Consumo Responsable de Bebidas Alcohólicas del Estado de Campeche, en caso de no acatar la disposición.

Entre tanto, la Secretaría de Hacienda de Sonora anunció la suspensión de bebidas alcohólicas en establecimientos como bares, restaurantes, cantinas y centros nocturnos, mientras que restringió la venta a la población en sus domicilios.

La dependencia detalló que en los municipios cuya población sea superior a cinco mil personas, la venta estará permitida de 8:00 a 22:00 horas, mientras que en las demarcaciones cuya población sea inferior, el horario permitido será de 8:00 a 20:00 horas.

En Nuevo León no hay ‘ley seca’, solo paro

nte los lineamientos federales que se han dado por la pandemia del Covid-19, y por no ser considerada una actividad esencial, la producción cervecera en la entidad parará su producción a partir del 3 de abril, aunque no se considera que se establezca como “ley seca”.

A través de un comunicado, el gobierno de Nuevo León informó que a pesar de que la empresa cervecera Heineken anunció el paro de su producción en la entidad, y por consecuencia la distribución de la misma, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón mencionó que no es una “ley seca” y la venta de cerveza en el estado continuará con normalidad,

“Para que no se vaya a mal entender el tema de la ‘ley seca’ o no ‘ley seca’; éste está en el acuerdo nacional, no es una disposición nuestra, es un acuerdo nacional, no van a trabajar las empresas cerveceras, no va a trabajar la distribución, no es un elemento esencial, por tanto no habrá producto para vender”, expresó el Mandatario estatal.

Añadió que después del día 3 no habrá distribución, por lo tanto no habrá venta en los negocios de cerveza y alcohol.

El gobernador hizo un llamado a la población a evitar compras de pánico.

“No hagan compras de pánico, de nada les va a servir la cerveza y el alcohol, por favor, no hagan eso”, indicó.

“Si estamos diciendo que es un acuerdo nacional para salvaguardar la salud de ustedes y si ustedes salen, conflictúan el problema, el virus está ya con nosotros. Si ustedes van a abarrotar los comercios, los negocios por comprar un seis de Tecate, no la frieguen, no está bien”.

En CDMX tampoco

El Gobierno de la Ciudad de México ha publicado en redes sociales que este decreto no aplica en CDMX, por lo que hace un llamado tanto a la sociedad como a las tiendas de autoservicio para no condicionar la venta de bebidas alcohólicas y no caer en compras de pánico, tal cual ha sucedido con otros productos.

“El gobierno de la Ciudad de México informa: en ningún momento se ha decretado ley seca en la Ciudad por motivo de la declaración de la emergencia sanitaria. Se les pide a las tiendas de autoservicio no cerrar ni condicionar la venta de bebidas alcohólicas. Si alguna alcaldía determina “ley seca” se informará oportunamente. Por favor que no haya compras de pánico».

