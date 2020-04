Maquilas analizan sueldos de empleados que hacen home office Tanto sindicatos como empresas, es llegar a acuerdos sobre el porcentaje del salario

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Las empresas del estado, especialmente las maquiladoras de exportación, están realizando acuerdos con los sindicatos de los trabajadores, para el pago de un porcentaje de salario a los trabajadores que mandan a sus casas.

El Secretario del Trabajo, Miguel Ángel Villarreal Ongay, explicó que el decreto de contingencia sanitaria por fuerza mayor, no obliga a las empresas a pagar al ciento por ciento los salarios a sus trabajadores que regresan a sus casas, con motivo de la pandemia del COVID-19.

“La Junta de Conciliación decide si es una causa de fuerza mayor o no, no se puede decretar como tal, es un juicio que puede ser rápido o durar 40 ó 50 días y en ese tiempo los trabajadores no recibirían salario”.

Ante tal panorama, dijo que lo que han optado por hacer, tanto sindicatos como empresas, es llegar a acuerdos sobre el porcentaje del salario que se otorgará, además de las prestaciones que ya tienen y que no deben ser modificadas.

El funcionario apuntó que hasta el momento, no se tienen quejas registradas sobre trabajadores porque se esté realizando alguna reducción al salario, de aquellos empleados que tienen que permanecer en casa o trabajar menos días u horas debido a la contingencia.

“Todos se están sentando a negociar y llegar a un buen acuerdo, eso se espera, es lo que se debe hacer, para acordar un porcentaje pero con sus prestaciones completas”, dijo Villarreal Ongay.