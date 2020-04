AMLO anuncia la devolución de tiempos oficiales en radio y televisión

El presidente López Obrador reconoció que la industria de la radio y la televisión están pasando por un mal momento debido a la reducción de la publicidad oficial, por lo que indicó que ahora ellos podrán comercializar los tiempos que estaban destinados al presidente.

“Nosotros no podemos darles dinero para publicidad como era antes, se ha reducido considerablemente y se va a reducir aún más el gasto de publicidad, entonces con esta medida ellos van a poder comercializar esos tiempos y son ingresos que les van a ayudar a mantener sus empresas y a mantener el trabajo de muchos quienes laboran en esta industria”, explicó.

En noviembre pasado, durante la reunión anual de la CIRT, el presidente de la República se comprometió a revisar los tiempos oficiales porque planteó que un gobierno democrático no necesita propaganda.

No obstante, Javier Tejado Dondé, especialista de telecomunicaciones y directivo de Televisa, refirió en entrevista con Radio Fórmula que estos tiempos no se pueden comercializar, sino que los medios deberán cubrirlos con contenido propio.

“Hay un artículo expreso en la Ley (Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión), el 237, que te dice que los tiempos fiscales, los tiempos del Estado, no cuentan para el tope de comercialización. Entonces, si el gobierno los deja de programas, desde luego a las audiencias las ayuda porque habrá menos propaganda de gobierno, pero tú como medio no puedes comercializar ese espacio, al contrario tienes que meter más minutos de programación, no de anuncios.

