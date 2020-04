COVID-19 + Temblor: Te decimos qué hacer en caso de sismo en cuarentena Como dicen, "una desgracia nunca viene sola", por lo que atendiendo a que vivimos en lugares donde ocurren sismos, te decimos cómo prevenirte

CIUDAD DE MÉXICO.- Actualmente la emergencia sanitaria por el COVID-19 ha ocupado los espacios periodísticos y mentales de la población mundial; sin embargo, esto no nos exenta de vivir algún desastre natural, como un sismo, por lo que no hay que bajar la guardia y mantener presentes las medidas de prevención para saber cómo actuar.

Recientemente, se han presentado movimientos telúricos que han sorprendido a lugares como las Islas Kuriles, en Rusia que tuvo un sismo el 25 de marzo de 6.7 grados en la escala de Richter; en Idaho, Estados Unidos, donde fue de 6.5 el pasado 31 de marzo; e incluso en la CDMX la tarde de este jueves con una magnitud muy baja.

¿Qué hago si ocurre un sismo?

Antes que nada, recuerda que los sismos son fenómenos naturales que no tienen una fecha precisa, es decir, que pueden ocurrir en cualquier momento. En segundo lugar, toma en consideración que la capital de México y algunos estados son propensos a los temblores, por lo cual se debe mantener la calma y seguir las recomendaciones.

Una vez dicho lo anterior te anotamos los siguientes pasos en caso de que escuches la alerta sísmica o se active una notificación de sismo en tu equipo móvil:

1.- Mantén la calma. La alerta sísmica da 30 segundos de margen para que actúes, así que no te alteres y sigue los siguientes pasos.

2.- Ubica la zona de evacuación.

3.- Si estás en un piso donde puedas salir en 30 segundos o menos, retírate, llevando contigo equipo para comunicarte (celular), llaves y dinero, y ubícate en un lugar seguro.

4.- Si estás en un piso en el que no te da tiempo de llegar a la calle o a la azotea, ubica tu punto de seguridad, junto a un muro resistente, alejado de ventanas o muebles que puedan caerte encima.

5.- Si vives con personas de difícil movilidad como adultos mayores, personas con enfermedades que los incapacitan o con alguna discapacidad, ubícalos en un lugar seguro. Si tienes que salir, hazlo, pues en caso de que ocurriera alguna desgracia, tú podrías solicitar ayuda desde fuera.

6.-Si tienes mascotas, no las olvides, ten en cuenta que los animales no saben lo que ocurre, así que llévalo contigo. Si tu vida está en riesgo, deja a tu compañero y resguárdate primero.

Una vez ubicado en tu punto de seguridad o resguardo, alejado de cosas que puedan caerte encima como postes, cables, árboles, ventanas, etcétera, debes mantenerte alerta y esperar a que el movimiento termine. Enseguida toma en consideración lo siguiente:

1.- Si el sismo fue muy fuerte, espera a que personal de Protección Civil o un ingeniero experto revise la estructura para cerciorarse de que es seguro volver.

2.- Una vez adentro revisa bien los muros, puede que haya fracturas, pero éstas pueden ser superficiales. Si consideras que son a nivel de la estructura repórtalas de inmediato y deja ese espacio hasta que alguien lo revise.

Recuerda que estamos en cuarentena para evitar el contagio del COVID-19, así que no olvides:

1.- Mantener la distancia y seguir tus hábitos de higiene.

2.- No correr, no empujar, no gritar. Al reaccionar de forma incorrecta podrías dañar a los que estén a tu paso o incluso, escupir gotitas de saliva sobre la gente. Se trata de evitar los contagios y estar a salvo, así que en orden y tranquilidad todo es posible.

3.- Si realmente te sientes mal, llama a los servicios de emergencia, pero evita ir a un hospital y de preferencia, a menos que realmente sea necesario, buscar atención médica. Durante estos eventos ocurren episodios de ansiedad o angustia que pueden ser atendidos desde casa, cuidando la respiración y con un poco de calma.

4.- Recuerda que los espacios médicos están destinados en este momento a pacientes con COVID-19, por lo que es importante que te abstengas de ir para evitar contagiarte y evitar el colapso hospitalario. Sólo acude si realmente lo necesitas.

¿Qué puedo hacer para prevenirme?

Un sismo no se puede prevenir; sin embargo, nosotros podemos estar listos para alguna eventualidad. Estos son los consejos que da Protección Civil para prevenir alguna desgracia como consecuencia de un movimiento telúrico:

1.- En tu espacio de trabajo o donde habitas:

Es importante tener cuidada y revisada la estructura del lugar en el que habitamos o trabajamos. Cerciórate de que sea una estructura fuerte, sin afectaciones importantes de sismos anteriores o que esté en una zona más o menos segura.

2.- Revisa que las conexiones de luz y gas estén en buen estado. Durante un sismo es posible que ocurran fugas o cortes eléctricos que pueden causar situaciones más graves.

3.- En la medida de lo posible, asegúrate de que los muebles al interior de tu espacio no sean susceptibles de caer y que las ventanas no tengan vidrios rotos.

4.- Ubica las salidas de emergencia, los puntos de reunión y los espacios de mayor riesgo.

Arma una mochila con al menos lo siguiente:

1.- Debes tener ahí tus papeles más importantes como documentos de identificación o de propiedad.

2.- Alimentos para uno o dos días que no sean perecederos, como latas de atún, galletas, sardinas, etcétera.

3.- Agua embotellada, una o dos botellas. Tanto el agua como la comida deberás revisar constantemente su caducidad y cambiarlas cuando sea necesario.

4.- Si tú o alguien de tu familia necesita medicamento, no olvides guardarlo.

5.- Pon una frazada, en caso de que se un clima frío.

6.- No olvides el cargador de tu celular, ya que te será muy útil.

7.- Ten siempre dinero, pues no sabes si el sismo puede ser leve o puede presentarse una situación de mayor temporalidad.

8.- Si tienes mascota, guarda un poco de su comida también.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO