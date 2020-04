Es obligatorio el uso de cubrebocas en NLD Esta decisión del alcalde Enrique Rivas y de la Dirección de Salud Municipal tiene el propósito de reducir hasta en 70 por ciento el riesgo de contagios de Covid-19

NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.- Con el objetivo de cerrar la cadena de transmisión de Covid-19 en Nuevo Laredo, el gobierno municipal implementa de manera inmediata el uso obligatorio del cubrebocas para toda la ciudadanía que necesite salir de sus casas y andar en la calle.

Las instrucciones las giró el presidente municipal Enrique Rivas en coordinación con las secretarías de Salud y del Ayuntamiento, pues con esta medida se busca reducir hasta un 70 por ciento el riesgo de contagio.

“El uso del cubrebocas será obligatorio, iniciaremos la campaña para dar información y repartir cubrebocas en los sectores vulnerables, el resto de la población que tenga posibilidades económicas que los adquieran y usen”, manifestó el alcalde.

En el mismo contexto, el director de Salud Municipal, Jaime Emilio Gutiérrez Serrano, mencionó que esta acción es necesaria para contener la pandemia en esta fase de dispersión del virus.

“Anteriormente la recomendación era que sólo las personas enfermas se pusieran cubreboca, ahora vamos a cerrar el paso a la cadena de transmisión, si todos los que andemos en la calle lo usamos para proteger a terceros”, señaló.

Explicó que la forma de transmisión del coronavirus es con la expulsión de gotas de saliva al hablar, toser o estornudar y que pueden salir desde uno hasta 4 metros de distancia para luego caer en la superficie.

“Sabemos que un porcentaje alto, casi el 97 por ciento, tendrán la enfermedad con síntomas muy bajos o serán portadores asintomáticos que pueden diseminar el virus sin saberlo, por ello se tomó la decisión que toda la ciudadanía use el cubrebocas para proteger a terceros”, recalcó Jaime Emilio Gutiérrez.

Dio como antecedente, que en países de Asia que aplicaron esta medida a tiempo, se redujo el número de contagios, mientras que en Estados Unidos por no implementarlo a tiempo, ahora es primer lugar mundial con pacientes infectados.

ustificación ni pretexto para que la ciudadanía no haga uso de este instrumento, pues incluso se puede elaborar en casa con diversos materiales y telas, por lo que no representaría un costo considerable.

“Si el personal de Tránsito, Guardia Municipal, Estatal o Guardia Nacional ven a las y los ciudadanos en la calle, y sin cubrebocas, se van a acercar para invitarlos a hacer uso de este y a quedarse en casa”, dijo.

Finalmente Gutiérrez Serrano recordó que estos 14 días son cruciales para determinar el curso de la pandemia en esta ciudad, por lo que es importante que las y los neolaredenses apliquen las medidas preventivas de resguardo, distanciamiento social e higiene.