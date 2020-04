AMLO presentará informe trimestral sin su gabinete por Covid-19 El Presidente indicó que su gabinete no lo acompañará a la presentación de su informe trimestral, para cumplir con las medidas de prevención por el Covid-19

MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que mañana presentará su informe trimestral sin la compañía de su gabinete ni de los medios de comunicación, para prevenir contagios de covid-19, conforme a las disposiciones de la Secretaría de Salud sobre las reuniones de más de 50 personas.

“Yo voy a hablarle al pueblo a través de ustedes, a través de los medios, voy a leer el informe, no me van a acompañar, porque seríamos más de 50, los miembros del gabinete, voy a estar solo con el pueblo y con ustedes”, dijo en conferencia de prensa.

Los representantes de los medios de comunicación no podrán tener acceso al área en la que se ubicará el presidente y sólo seguirán el mensaje a distancia, en otro espacio habilitado para ellos.

En su discurso, el mandatario dará a conocer medidas económicas para hacer frente a los efectos que ocasionará la crisis por la pandemia de coronavirus.

Adelantó que su plan económico “no va a ser ortodoxo” ni atenderá las peticiones de eventuales rescates financieros mediante contratación de deuda.

“El domingo va el plan económico, sólo que no va a ser ortodoxo, no es más de lo mismo porque esto ya cambió, porque siempre, la costumbre, lo recurrente era que ante estas crisis, ahí va, el plan para contratar deuda, estoy haciendo todo lo posible para no contratar deuda, ¡imagínense si endeudamos al país, no, tenemos muchos recursos!”, dijo.

CON INFORMACIÓN DE MILENIO