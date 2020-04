En Tampico se le reza a San Francisco para tener recursos: Chucho El Presidente Municipal lamentó que no se han aprobado proyectos por parte de la Federación en este Gobierno local.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El municipio de Tampico continúa abandonado por el Gobierno Federal y solo han recibido el respaldo del Gobierno del Estado para que no se frene el desarrollo y la obra pública : “Nosotros, todos los días le rezamos a San Francisco”, dijo Jesús Nader.

El Presidente Municipal lamentó que no se han aprobado proyectos por parte de la Federación en este Gobierno local.

“Hasta la fecha en un año y medio de Gobierno, no hemos recibido ningún presupuesto, Infinavit ingreso de parte del Gobierno Federal para infraestructura ni para construir calles ni para el sector salud ni para el bienestar, estamos nulos de apoyos por parte del Gobierno Federal, nosotros todos los días le rezamos a San Francisco, que es la única persona que nos ayuda a los Tampiqueños” dijo .

El sexenio estatal es el único que ha respaldado económicamente a el municipio porteño para salir adelante en el déficit de recursos que se vive actualmente al no haber presupuesto de parte del Gobierno Federal al desaparecer los programas de apoyo.

“Ellos también deben de ser corresponsales de la parte que les corresponden a ellos y sobre todo con lo que es la energía eléctrica, si tanto lo presumen ellos de qué gracias a sus apoyos populares están sosteniendo, eso es mentira por qué no es congruente con lo que están haciendo , no se ve reflejado en la economía de los Tampiqueños, queremos ver acciones no tanto discurso, no tanto protagonismo” expresó.