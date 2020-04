Aplaza PROFECO cierre de oficinas Debido a la pandemia, dan prórroga a la mudanza de sus oficinas de Victoria a Tampico

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.-El proceso de cierre de oficinas de PROFECO en Matamoros y en Victoria se

suspendieron a consecuencia de la pandemia del Coronavirus.

Por ello, todo el personal está concentrado en monitoreo de tiendas y grandes cadenas

comerciales para verificar que se respeten precios y no se aumenten precios

de productos de la noche a la mañana .

Aquellos que lo hagan, serán sujetos no solo a clausura, sino también a una multa

que puede superar 3 millones de pesos, por contravenir la ley federal del

consumidor.

La representación de la Oficina del Consumidor en Tamaulipas (ODECO) confirmo que

se detuvo el cambio de oficinas de Victoria a Tampico, donde estará la nueva

sede por lo que se dejará en la capital del estado solo una unidad de atención.

En tanto el personal que está en oficinas de Victoria están dedicados al 100 por ciento

a la vigilancia e inspección de todo tipo de establecimientos comerciales con la

finalidad de verificar que no se estén aprovechando la situación actual provocada por

la pandemia del coronavirus.

Las oficinas de PROFECO en Victoria y Matamoros, continuarán operando igual

hasta nuevo aviso, ello una vez que se supere la emergencia sanitaria y se pueda

desplazar a otras partes sin riesgos; lo que es un hecho que también las oficinas de

Tampico y Reynosa están ofreciendo atención al público de forma normal, por lo que

recibe quejas y denuncias para iniciar procedimientos.

Se deja en claro a los establecimientos que si existe un mal comportamiento

comercial y se abusa a partir de esta contingencia se procederá a la clausura

inmediata.

Las visitas de inspección se realizan en todo el estado así como monitoreo, por lo que

se han atendido quejas relacionadas al supuesto aumento del huevo y de la tortilla,

solo en el segundo caso en el sur del estado se procedió a la clausura de tortillerías

porque estaban vendiéndola muy cara en forma injustificada.

Con lo del huevo de acuerdo a distribuidores el precio se fija en base a la oferta y la

demanda y ha subido pero en las proporciones basadas en la producción.

