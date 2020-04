Atora crecimiento poco gasto Federal La zona centro del estado es de las más afectadas por los recortes a la inversión en infraestructura

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Existe un limitado crecimiento económico en la zona centro del estado como

consecuencia de la falta de inversión federal en infraestructura.

También porque no existen reglas claras para la inversión por parte del Gobierno

Federal hechos a los cuales se suman; el coronavirus y la parálisis económica.

El Estado está fomentando el emprendimiento, y desarrollo de vocaciones

económicas por regiones como alternativas para salir adelante en estos momentos,

dijo Horacio Javier Martínez Rivera presidente ejecutivo del Consejo Estatal para

el Desarrollo y Competitividad de Tamaulipas Región Centro.

Dijo que se trabaja para impulsar iniciativas y proyectos con un impacto positivo para

el crecimiento económico y la competitividad del estado.

Lo que se ha hecho es trabajar mucho de la mano con empresas, a través de

cámaras empresariales y de padrones del gobierno del estado con las empresas que

se han acercado a lo que antes se llamaba; Hecho en Tamaulipas que ahorita se

llama ‘Soy Tam’, ahí, estamos contactando empresas visitandolas, viendo qué

necesidad y problemas tienen y las vinculamos con las universidades.

Por ejemplo, si una empresa quiere de desarrollar un nuevo producto pero no

sabe realizar un estudio de mercado al vincularlo con la facultad de comercio de la

Universidad Autónoma de Tamaulipas le ponemos gente que sepa del área de

mercadotecnia que realice un estudio de mercado y que resultan gratuitos.

Se está trabajando con la UAT, con universidades tecnológicas y politécnicas

con institutos del instituto tecnológico nacional de México y con instituciones de

educación privada como la Universidad la Salle, el ICEST.

Contamos con un portal que se llama red de competitividad dónde se publican las

necesidades de empresas y las universidades proponen una estrategia para solucionar

las necesidades a un costo muy accesible y con esa vinculación nos ayudamos.

En el tema de desarrollo económico se busca sí una empresa vende algún producto

para establecer una vinculación con grandes y medianas empresas que pudieran

requerir el mismo pero lo que se hace en redes es ayudarlos para que se

profesionalicen.

Dijo que en el CEDEC lo que vemos es una situación generalizada con un

crecimiento limitado en la economía; si no están desarrollando grandes

proyectos de infraestructura aunado ahora todo este tema de la pandemia. Eso

limita el crecimiento económico, y aún más, sino se ponen reglas claras para

facilitar inversiones.

Con las crisis del coronavirus se desalienta la inversión, por ello el crecimiento es

limitado.

La crisis por Covid-19 llega en una zona afectada por la falta de inversión