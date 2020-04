Falso que en Victoria solo se permita que vaya una persona por auto La dirección de tránsito negó qué solo se permitiría el circular a una persona por automovil

CIUDAD VICTORIA.- La dirección de tránsito negó qué solo se permitiría el circular a una persona por automovil, tras los rumores qué surgieron después del operativo con filtros «Quedate en casa» qué se llevó acabo este fin de semana.

La dirección explicó que se le está haciendo el exhortó para que no salga toda la familia a la calle, si es que tienen que ir al mandado tienda oxxo o comprar comida, para evitar un mayor riesgo de contagio.

Sin embargo esto no significa que sea una orden o imposición de autoridad ya que actualmente no existe ninguna ley que indique que solamente puede salir una persona por familia a la calle.

«Solamente se les invita que si no es necesario que vaya todaa familia qué no salgan» . Así mismo dijo que si hubiera este tipo de instrucción, no correspondería a ellos sino al personal de seguridad pública el hacerla.

Finalmente señaló que este operativo sólo se llevó a cabo el fin de semana, en donde se pudo ver que muchas personas aún salían con sus familias para vivir a casa de un amigo o demás familia.

Este lunes se continuará con el operativo quédate en casa sin embargo solamente se realizará con perifoneo en las principales vialidades de la ciudad.