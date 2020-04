Los Tigres del Norte piden quedarse en casa

View this post on Instagram

Queridos amigos, les dejamos este mensaje para que sepan que estamos con ustedes y que esperamos que en este momento complejo que vivimos mundialmente, todos estén actuando con mucha responsabilidad. #SiTeCuidasTúNosCuidamosTodos. #QuedateEnCasaYa #ContigoEnLaDistancia @auditoriomx @culturamx