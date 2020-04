Los verdaderos héroes que luchan contra el coronavirus

Estados unidos.-Mientras pasan los Días de la emergencia sanitaria debido a Covid-19, Médicos, Enfermeros y personal auxiliar en hospitales de todo el mundo, van más allá de su límite con tal de combatir la pandemia de coronavirus, sin duda un mérito que merecen cada uno de ellos.

Como se ha viralizado en redes sociales #HeroesOfCovid19 que pone en alto a los héroes anónimos del coronavirus en la que ningún super héroe de Marvel o Dc igualarían.

A ello se suma la solidaridad de empresarios, que como el Chef español José Andrés, que lidera la organización sin fines de lucro Word Central Kitchen y que ayuda a alimentar a personas de en casos de crisis alimentaria.

This is my promise! My mom and dad, and uncle, and godmother were nurses, doctors, pharmacist! When I reopen my restaurants, I hope I will, every active Doctor and Nurse will eat for free for the rest of the year! Thankful #HeroesOfCovid19 @thinkfoodgroup https://t.co/HU1oHrbD5y

— José Andrés (@chefjoseandres) April 3, 2020