Restauranteros demandan financiamiento con créditos Jorge Bello Méndez, presidente de los restauranteros en Ciudad Victoria, dijo que están en espera de que están en espera de que el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal les pueda ayudar...

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.-Ante la grave crisis que ha provocado la pandemia del COVIT-19 en el sector restaurantero de Victoria, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (CANIRAC) demandaron un financiamiento simple con créditos a la palabra con el cual les permita sacar adelante con sus gastos fijos como son la energía eléctrica, la renta, la nómina, asi como otros que están afectando las finanzas de los empresarios en general no solo de este sector.

Jorge Bello Méndez, presidente de los restauranteros en Ciudad Victoria, dijo que están en espera de que están en espera de que el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal les pueda ayudar con esta segunda parte luego de que los apoyos anunciados por el ejecutivo estatal han sido bien recibidos por el empresariado y la sociedad en general en especial en los temas del agua y del diferimiento del pago del impuesto sobre nómina, sin embargo lo que buscan es poder soportar el embate económico.

Recordó que en las últimas semanas las ventas se han caído en un 80 por ciento y al menos 40 negocios de los 100 afiliados a la CANIRAC ya cerraron de manera parcial o temporal, solo están operando los que tienen servicio a domicilio, como son los de comida rápida y otros giros, quienes no obstante también han visto mermadas sus ganancias a consecuencia de la contingencia sanitaria que al parecer se prolongara por unas semanas más dado el número de casos que siguen apareciendo.

Dejo en claro que ellos como empresarios no están pidiendo regalado, que simplemente que ayuden a que los tipos de financiamiento sean muy accesibles a las empresas, este es el momento en que se debe actuar y apoyar a las micro pequeñas y medianas empresas que son las que generan mas del 70 por ciento de los empleos, y que de cerrar muchas de estas, seguramente el desempleo en la zona centro del estado se va agudizar en forma alarmante, toda vez que ya han comenzado a darse algunos casos de robos a negocios.