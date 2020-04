Ya no tenemos insumos: enfermera del IMSS Matamoros Enfermera pro-AMLO causa alarma en Twitter por mensaje en el que acusa falta de reactivos para las pruebas de COVID-19 e insumos en su clínica, ubicada en Matamoros, Tamaulipas

MATAMOROS.- A través de su cuenta en la red social del pajarito azul, la tuitera Koko Gracia (@kokoGracia11), destacada por su participación en pro de la 4T y miembro activo de las redes de seguidores de AMLO, denunció la falta de insumos en la clínica del IMSS de Matamoros, Tamaulipas, para la que labora.

En un mensaje en el cual arrobó al director del IMSS nacional, Zoé Robledo; al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell y a la cuenta de twitter del IMSS, la servidora pública, dijo «con todo el dolor de mi corazón» , en Matamoros, Tamaulipas, «no tenemos reactivos ya para realizar la prueba del covid 19 espero me ayuden a dar RT y que llegue a los funcionarios de salud, es triste denunciar esto pero ayúdenos, medicamento, insumos faltan.»

Con todo el dolor de mi corazón @zoerobledo @HLGatell @Tu_IMSS en Matamoros Tamps no tenemos reactivos ya para realizar la prueba del covid 19 espero me ayuden a dar RT y que llegue a los funcionarios de salud, es triste denunciar esto pero ayúdenos, medicamento, insumos faltan — kokogracia (@kokoGracia11) April 5, 2020

De igual forma, mostró su desacuerdo con el hecho de que si los casos siguen aumentando en la entidad, no dejarán salir a los trabajadores de la salud, ya que los pondrán en cuarentena: «Nos informan y fue una orden directa, que si el número de casos positivos y sospechosos x covid 19 el hospital del IMSS en matamos nos pondrán en 40tena, no podremos salir y ni entrar si esto se descontrola…… Y eso no puede pasar, somos un hospital nos faltan reactivos.»

Nos informan y fue una orden directa, que si el número de casos positivos y sospechosos x covid 19 el hospital del IMSS en matamos nos pondrán en 40tena, no podremos salir y ni entrar si esto se descontrola…… Y eso no puede pasar, somos un hospital nos faltan reactivos — kokogracia (@kokoGracia11) April 5, 2020

Las reacciones a su petición no se hicieron esperar, y hubo quien dudó de la veracidad de la declaración, pero rápidamente salieron en su defensa al argumentar que se trataba de una persona pro-AMLO, por lo que debe ser cierto lo que está diciendo: «Se ve que no conoces a Koko, es una de las mejores defensoras y partidarias de la 4T, ella trabaja en el único Hospital del IMSS que hay en Matamoros, si ella lo está diciendo es que es cierto», expresó el usuario Manuel Ramírez.

CON INFORMACIÓN DE VANGUARDIA