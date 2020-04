Nueva York podría enterrar en parques a los muertos por coronavirus

ESTADOS UNIDOS.- Las autoridades de Nueva York podrían utilizar los parques locales para enterrar temporalmente a las crecientes víctimas del covid-19 en la ciudad, anunció Mark Levine, presidente del comité de salud del Consejo de Nueva York.

«Pronto comenzaremos los ‘entierros temporales’. Esto probablemente se hará utilizando un parque de Nueva York para los entierros (sí, lo has leído bien). Se cavarán trincheras para 10 ataúdes en una línea. Se hará de manera digna, ordenada y temporal. Pero será difícil para los neoyorquinos», tuiteó Levine.

Un poco más tarde, el alto cargo aclaró en otro tuit que la ciudad se está preparando para esta contingencia, «pero si la tasa de mortalidad baja lo suficiente, no será necesario».

Nueva York sigue siendo el epicentro del brote del coronavirus en EE.UU., con más de 122.000 casos reportados en el estado y más de 4.100 muertos. En la ciudad de Nueva York 3.048 personas han fallecido a causa de la enfermedad y de momento hay 64.503 casos activos. En total, la pandemia de covid-19 ya ha causado 9.647 muertes en el país, donde se han producido un total de 337.637 contagios desde el inicio del brote.

Este domingo, Nueva York reportó una disminución de nuevos contagios y muertes, algo que Donald Trump consideró como una «buena señal».

This tweet has gotten a lot of attention. So I want to clarify: the is a contingency NYC is preparing for BUT if the death rate drops enough it will not be necessary. https://t.co/6wLO8qWtML

— Mark D. Levine (@MarkLevineNYC) April 6, 2020