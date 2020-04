Sin pedidos cooperativa de La Ribera No tienen ventas, socios están quedando sin dinero para sus familias

TAMPICO, TAMAULIPAS. – Un panorama desolador y casi ahí dramático es el que están viviendo, los socios de la cooperativa pesquera de la Ribera en Tampico alto.

Lo anterior al suspenderse todos sus pedidos de la presente temporada de semana santa, lo cuales eran los principales recursos del año.

Esto significa una caída del 100% tanto en sus actividades pesqueras, como las ventas de este producto bivalvo, ya que ninguno de sus miembros salió a trabajar al no tener que cumplir con ningún pedido que surtir, lo que no había sucedido en la historia de esta organización.

Renato Morato, Presidente de la Sociedad Cooperativa de La Ribera, dijo que la epidemia del coronavuris ha resultado devastadora para la agrupación, pues explicó que desde el lunes 23 de marzo, que fue marcado por todos los que se dedican a esta actividad como un día muerto y

«Parece increíble que en lunes no tengamos trabajo, ni ningún pedido que surtir, cuando este día era el mejor por que teníamos mayor movimiento para surtir los pedidos de nuestros clientes, que en esta ocasión no hicieron ninguna petición de abasto del molusco, lo que ocasiona no tengamos ningún tipo de ingreso ni de ganancia», expresó.

Por ello ante la falta de compradores, la disminución del ostión ha caído en más de un 90% y por ende no pueden comprarle a sus socios, los cuales desde la citada fecha prácticamente están sobreviviendo cómo pueden al no recibir recursos.