Aprieta Coepris el cierre de negocios Ante el crecimiento de casos de coronavirus en Tamaulipas, la autoridad aceleró los operativos para pedir que los negocios no esenciales suspendan sus actividades

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Verificadores de la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), coordinación ciudad Victoria, realizaron un recorrido por el primer cuadro de la ciudad para exhortar a propietarios de negocios no esenciales a cerrar sus locales.

Jorge Humberto Chapa Rivas, coordinador de COEPRIS en Ciudad Victoria, dijo que todas las tiendas no esenciales serán llamadas a cerrar; de no hacerlo se les colocará el cintillo de clausura definitiva mientras dura la contingencia.

Un total de 28 verificadores de la Comisión, apoyados por elementos de la Policía Estatal en unas 12 patrullas, recorrieron el primer cuadro de la ciudad desde la calle 6 Boulevard Práxides Balboa hasta calle Matamoros y hasta el 10 entre Boulevard y Matamoros.

Los verificadores enfrentaron la molestia de los comerciantes, quienes en algunos casos se negaban a cerrar los establecimientos o bajar las cortinas, exigiendo el apoyo del Estado para poder subsistir en caso de mantener cerrados los establecimientos hasta el 30 de abril.

Los elementos de la policía estatal solo realizaron acciones de protección y vigilancia, en cuidado de la integridad física de los verificadores e inspectores de la Coepris.

En entrevista Chapa Rivas, dio a conocer que negocios comerciales grandes como Coppel y otras de ese tipo, también recibirán el exhorto de cerrar, si manejan servicios de banca, deberán hacerlo vía plataformas y las compras mantenerlas en línea.

“Es un exhorto, si se rehusan serán clausurados, la idea es exhortar a la gente a los propietarios de establecimientos para que cierren por voluntad propia, de no hacerlo vamos a vernos obligados a suspender actividades”.

Insistió en que es momento de que los tamaulipecos atiendan el llamado del gobierno estatal y la Secretaría de Salud de mantenerse en casa, para proteger y salvaguardar la salud y los negocios no esenciales, deben contribuir a proteger a la población.

Negocios esenciales:

-Servicios médicos

-Farmacias

-Laboratorios de análisis clínicos

-Fábricas de higiene e implementos médicos

-Funerarias

-Plataformas para entrega a domicilio de víveres y alimentos

-Gaseras y gasolineras

-Bancos

-Servicios de transporte público

-Servicios de paquetería y mensajería

-Servicios de seguridad privada

-Medios de comunicación

-Compañías de seguros

-Gasoductos

-Distribución de químicos para limpieza

-Supermercados

-Centrales de abasto

-Tiendas de abarrotes

-Tiendas de autoservicio

Negocios NO esenciales que deben cerrar:

-Centros recreativos

-Balnearios

-Albercas

-Palapas

-Salones de eventos

-Cines

-Casinos

-Bares, antros y discotecas

-Billares

-Boliches

-Clubs de videojuegos

-Juegos mecánicos

-Clubes deportivos

-Gimnasios

-Estéticas

-Iglesias

-Templos religiosos