Columnas: El Kiosko Cierran la zona centro de Tampico

Ante el crecimiento de los casos de coronavirus en Tampico reportados por la Secretaría de Salud del gobierno del estado, el presidente municipal Jesús Nader Nasrallah ordenó el cierre de la zona centro de la ciudad para evitar la propagación del Covid-19.

La decisión, sin duda, acertada y oportuna, fue tomada ayer en una larga reunión que sostuvo el Consejo Local de Protección Civil en la Casa de la Cultura por la mañana y, posteriormente, en la Sala de Cabildo del Palacio Municipal.

Para cumplir con la medida, a partir de hoy se instalarán retenes con elementos de Tránsito y Vialidad en todos los accesos a la zona centro de Tampico, como son las calles Altamira, Colón, Juárez, Díaz Mirón, Héroes de Chapultepec y demás. Los agentes viales prohibirán el paso.

Las únicas personas que podrán acceder a la zona centro serán aquellas que comprueben que laboren ahí o porque tienen alguna consulta médica. Nadie más.

Incluso, las rutas de transporte público ya no entrarán al sector, sin duda, el más concurrido en un día normal hasta antes de la contingencia sanitaria.

Tampoco nadie podrá acceder a las plazas y parques de toda la ciudad. Todos serán cerrados, incluyendo, por supuesto, la Plaza de Armas, la Plaza de la Libertad y la Plaza Hijas de Tampico. La vigilancia de estos sitios estará a cargo de elementos de la Policía Estatal Acreditada (PEA) y de Protección Civil. La supervisión será permanente.

Otra determinación que se tomó en la reunión del Consejo Municipal de Protección Civil, presidido por Chucho Nader, fue el cierre temporal de restaurantes y cafeterías en todo el municipio con el objetivo de que la gente ya no se reúna en grupos de dos o más personas y provoquen posibilidades de contagio del virus.

Los restaurantes y cafeterías podrán ofrecer solamente el servicio ‘para llevar’ o ‘a domicilio’, servicio que tras la cuarentena va en ascenso.

Con el cierre de la zona centro de Tampico se busca enviar un mensaje claro a los ciudadanos de que se queden en sus hogares durante el periodo de contingencia y no se expongan a un contagio. Ese es el propósito.

A pesar de los reiterados mensajes expresados durante las últimas semanas por las autoridades sanitarias de la Federación y del gobierno estatal para que la gente se quede en casa, existen sectores de la población que no cumplen con la recomendación.

Algunos minimizan el problema de la pandemia, otros simple y sencillamente no creen (‘chairos’ incluidos, que siguen esgrimiendo la teoría de la conspiración) y unos más ni siquiera se informan. Hasta cierto punto, es normal esa conducta ante una situación inédita, nunca antes vista. Por esa razón, se toman medidas cada vez más drásticas para reducir al mínimo la movilidad de las personas.

Una medida más que se tomará en Tampico, en coordinación con la Capitanía de Puerto, es el cierre de los pasos de lancha ubicados en la orilla del Río Pánuco. El flujo de personas por esta vía, en tiempos normales, es de miles. Ahora, se cierran los pasos. El objetivo: insistir en que la gente se quede en casa y disminuir la movilidad.

Se reitera, las autoridades de todos los niveles toman este tipo de medidas preventivas para evitar la propagación del Covid-19 se salga de control y rebase la capacidad hospitalaria del sistema público de salud.

Seguramente, cuando comience la Fase Tres de la pandemia, se tomarán medidas todavía más restrictivas.

Por tanto, a quedarse en casa.

EL SENADOR AMÉRICO DEFIENDE PLAN DE AMLO

Quien sí cree que es acertado el plan que presentó Andrés Manuel López Obrador el pasado domingo en Palacio Nacional, es el senador morenista tamaulipeco Américo Villarreal Anaya.

A diferencia de otros legisladores de la 4T que no se les ve por ningún lado, Américo salió a defender con capa y espada la propuesta del presidente de la república.

Para el senador, la contratación de 45 mil médicos y enfermeras durante los próximos 9 meses es una estrategia efectiva en el combate a la pandemia del coronavirus.

Además, destacó la canalización de 25 mil millones de pesos para obras que mejorarán el servicio de agua y estimularán la construcción de vivienda para los sectores vulnerables. Esta inversión alentará la creación de más de 220 mil empleos.

‘Esta es una política social que permitirá a los mexicanos hacer frente a esta crisis sanitaria y con la que se busca favorecer a las clases más desprotegidas’, dijo convencido el senador tamaulipeco.

Es la opinión de Américo Villarreal Anaya. Se entiende que así sea. Llegó al Senado con la bandera guinda de Morena. Mal haría que no saliera al quite del señor que vive en Palacio Nacional… como sucede con cierta senadora morenista -cuyo nombre ya nadie recuerda, aunque se sabe que es profesora- y con algunos diputados federales del sur de Tamaulipas (Erasmo y Olguita) que ni pío dicen del informe del presidente.

Y PARA CERRAR…

Todos los casos confirmados de coronavirus en tierras jaibas -salvo uno- se contagiaron de la enfermedad en viajes hechos a Europa (España, en particular) y Estados Unidos, convertido hoy, lamentablemente, en el epicentro de la pandemia.