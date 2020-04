Cierre de la zona centro Solo con el operativo para implementar las medidas de restringir el acceso a la zona centro de Tampico y el cierre de los espacios públicas se pudo observar una notoria disminución de personas en las...

Cierre de la zona centro

TAMPICO, TAMAULIPAS.-Hoy Pepito el Terrestre y Mauricio Garcés, mudos testigos de personas y familias con niños y niñas pequeñas que por días desafiaron al coronavirus , por fin “vieron” que no había gente paseando en la plaza de Armas.

Pero no porque las personas no quisieran , sino porque fue necesario cerrar las plazas públicas para que nadie acudiera.

Solo con el operativo para implementar las medidas de restringir el acceso a la zona centro de Tampico y el cierre de los espacios públicas se pudo observar una notoria disminución de personas en las calles del primer cuadro de la ciudad.

Tras las reiteradas peticiones de las autoridades de que las personas permanecieran en sus hogares, lo cual muchos ignoraron al estar incluso con menores en la vía pública y en familia, el alcalde de Tampico Jesús Nader ordenó el cierre de la zona centro como medida preventiva ante el mayor riesgo de contagio por coronavirus.

Rutas de transporte fueron desviadas y se negó el acceso a unidades particulares a varias calles de la zona aunado a que se preguntaba el motivo de su presencia.

Solo si usted va a trabajar en giros esenciales o acude a mercados, bancos, farmacias o trámites en las dependencias abiertas es que se le permite aunado a que le hacen la exhortación de que no permanezca mucho tiempo y se retire a casa.

Mientras que frente a la plaza de la Libertad también cerrada, Humphrey Bogart a quien le colocaron un cubrebocas color rojo solo “veía” a quienes venían del mercado o acudía al banco.

El cierre de estos espacios públicos y los filtros de acceso es indefinido hasta que disminuyan los riesgos.

El llamado es el mismo, por favor quédese en casa.