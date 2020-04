Columnas: Confesionario El inexperto…

Dudo que el politólogo que nos cobra como presidente de México sea experto en economía, a los números de la recesión me remito, entonces no entiendo por qué Andrés Manuel López Obrador no deja en manos de especialistas la estrategia económica, tal como dice que lo hizo con los epidemiólogos ante la pandemia del Covid-19.

Así es mis queridos boes, no estoy diciendo que AMLO deje de gobernar para que vuelvan ‘los conservadores’ y dar de nueva cuenta el banderazo a la corrupción, como él se queja, pero usted y yo y todos los mexicanos que pagamos impuestos mantenemos a un Secretario de Hacienda y con él varios subsecretarios y con ellos asesores, diría que muchos con maestrías y doctorados, verdaderos especialistas en materia económica, que hoy no están siendo escuchados por el presidente.

Urge pues, que López Obrador le deje a los que saben la estrategia para levantar del suelo a la economía nacional, porque él no sabe nada, igual como no sabe de la pandemia y se atrevía a recomendar dar besos y abrazos cuando medio país ya estaba en aislamiento, así de irresponsable cree que con discursos se generan empleos, se reactiva la productividad, se atraen inversiones.

El domingo empequeñecido por su ego, ante un Palacio Nacional vacío, se comprometió a generar en 9 meses 2 millones de empleo, pese a la crítica situación por la que atraviesa el país.

Absurdo mayúsculo, si se toma como base el año pasado, en que su gobierno no fue capaz de generar condiciones para crear 500 mil empleos, sin pandemia, sin la guerra de los precios del petróleo, sin el mundo en recesión.

Pero además, el año pasado AMLO todavía contaba con las simpatías, o con el beneficio de los organismos empresariales que se apuntaban para la inversión y la generación que al final no se alcanzó.

Hoy con un López Obrador que cayó en popularidad del 80 al 47 por ciento en promedio según las encuestadoras, con la advertencia de todas las calificadoras del mundo que estiman una recesión que llevaría al PIB a perder hasta un 8 por ciento y los empresarios molestos, la meta de 2 millones de nuevos empleos es una locura, un despropósito, una ocurrencia más.

«¿Cómo va a crear 2 millones de empleos en 9 meses con estas condiciones que estamos viviendo? Nunca se ha creado una cantidad tan grande de empleos. Los empleos los produce el sector privado, no el sector público” advirtió Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial

«El sector público invierte 1 peso de cada 9 que se invierten en el País y creer que con inversión pública se van a crear esa cantidad de empleos es un objetivo que luce inalcanzable».

Carlos Salazar no es cualquier changarrero, ha sido cabeza de Coca-Cola-FEMSA y hoy es además hoy es miembro del Consejo Global de BBVA; es decir experto en economía que es lo que estudio y experto en generar empleos, hasta hace unas semanas muy cercano a AMLO, ahora uno más de los decepcionados.

¿Qué empresa, qué negocio ha hecho productivo y un éxito AMLO?, claro que ninguno, ni siquiera esos que son un negociazo llamados partidos políticos, porque primero encabezó al PRD y lo quebró, al grado que mejor lo abandonó, hizo lo mismo con el PT que hasta el registro perdió.

Hoy es dueño de MORENA donde sus empleados están siempre de pleito por las carreteras rerrogativas millonarias que nos sacan a usted y a mi vía impuestos. Ese negocio de AMLO tampoco ha funcionado, al grado de que en las de un año no ha podido echarlo a andar en el país.

Entonces, que López Obrador deje a los que si saben de economía que le marquen el camino para no hundir más al país, bastante daño ha hecho ya en un año y medio, no se da cuenta de que está destruyendo el futuro de toda una generación porque cree que sabe, porque se ha creído que es Dios o por lo menos algo muy parecido…

Hoy, los empresarios por su cuenta comienzan a diseñar su propio plan para subsistir a pesar de AMLO, los organismos preparan una cumbre para sacarle la vuelta a la 4T a fin de apoyar a las Pymes y así conservar lo más que se pueda de empleos. La guerra económica de la IP contra la 4T esta por comenzar.

El GOAN y el vacío de AMLO…

Ayer también los gobernadores del PAN en el país se reunieron vía teleconferencia para establecer estrategias conjuntas que les permitan sortear la crisis del Covid, pero también la recesión económica que ya afecta al país, luego de las pobres medidas anunciadas el domingo por López Obrador, quien también a ellos los decepcionó.

“Los gobernadores que integramos la @GOAN_MX, sostuvimos una videoconferencia para compartir experiencias y lograr acuerdos conjuntos para hacer frente a la pandemia por #COVID19 y amortiguar los efectos negativos en la economía de nuestros estados”, publicó Cabeza de Vaca. Comentarios: meliton-garcia@hotmail.com Twitter: @melitong