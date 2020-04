Empresa de Tampico los despide en plena pandemia Los trabajadores entre los que también estaban Iván Mar Rodríguez, Julián Arteaga, Franco Pérez Villalobos, Carlos Ríos Leyva y Ramón Avila indicaron que no encontraron ninguna autoridad que los pudiera apoyar.



TAMPICO, TAMAULIPAS.-Una empresa ubicada en la Isleta Pérez de Tampico despidió injustamente a sus trabajadores en plena pandemia del coronavirus y los dejó sin ni siquiera un finiquito correspondiente a los años laborados y por lo tanto sin dinero para alimentar a sus familias.

El angustiado grupo de trabajadores acudieron ayer a la zona centro de Tampico buscando ayuda y asesoría porque no encontraron nadie quien les respondiera en la Junta de Conciliación y Arbitraje luego de que la empresa Plásticos Industriales de Tampico S.A. de C.V. (PITSA) ubicado en la primera avenida de la colonia Isleta, los despediera.

“Somos un grupo de 40 trabajadores, ayer en la tarde (lunes) nos despidieron y solo nos dieron lo de la semana” dijo Juan Gabriel Acosta

Uno de los afectados de nombre Alberto Hernández Hernández refirió que ya tenía 12 años laborando en la empresa, por lo cual señala que es una injusticia.

“Hay compañeros que tienen desde 6 meses hasta 12 años como obreros generales pero no nos dieron ninguna justificación” dijo.

Los trabajadores entre los que también estaban Iván Mar Rodríguez, Julián Arteaga, Franco Pérez Villalobos, Carlos Ríos Leyva y Ramón Avila indicaron que no encontraron ninguna autoridad que los pudiera apoyar.

“No sabemos que vamos a hacer, es un problema muy grande para nosotros y nuestras familias (…) queremos que nos apoyen, pero esto es lo que está pasando aunque a la gente les de miedo decirlo” refirió.