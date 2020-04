Columnas: Claroscuro En la guerra y en el amor…

“Tomates, fresas, calabazas, sandías y hortalizas entre otras, son alimentos de fácil obtención y que con materiales económicos para su siembra, son susceptibles de cultivar en casa.

Aprendizaje que cultiva también la salud y la economía familiar”

LO CLARO. Muchas enseñanzas recibimos con motivos del arraigo domiciliario en virtud de la obligada permanencia en casa.

Y son positivas pues reconocemos en principio que la sociedad consumista nos exigía a ser dependientes de los productores genéricos de alimentos cuya aportación nutricional nos arroja a los brazos de una vida de trastornos por desbalance vitamínico. Obesidad y otros trastornos son causas y efectos.

Por eso reconocemos esfuerzos como los de la Universidad Autónoma de Tamaulipas que entrega conocimiento en materia de la producción de alimentos en casa.

La hidroponía será de mayor influencia en el futuro inmediato.

LO MUY OSCURO. La fecha en el calendario estadunidense es el martes 3 de noviembre del presente 2020. Y a querer y no, está a la vuelta de la esquina.

La 59ª elección de presidente y vicepresidente de aquel país.

No es un “amague” el despliegue de fuerzas militares a lo largo y ancho de las costas marítimas que resguardan el territorio de Venezuela, como ya se encuentran.

No es un ‘mostrar los dientes’ como aseguran algunos medios en aras de aterrorizar al régimen castrense de Nicolás Maduro.

La sentencia está girada desde Washington respecto a la permanencia de éste al frente de la comuna bolivariana y según se nota, a ‘Donal Trun’ como lo menciona Maduro, las cosas “se le ponen como anillo al dedo” valga la redundancia pues a pesar de ser Estados Unidos el segundo país de mayores afectaciones mortales y de contagios después de China con la pandemia del Coronavirus, su estrategia político-militar-electoral no dará tregua a sus intenciones.

La mística que promueve Trump, sería la recuperación de la paz en la salud de los americanos, según apoyados en la certidumbre de la presencia de grandes carteles de droga que se apostan desde tierras bolivarianas y trafican hasta suelos nortemaericano.

Y que con esa premisa, Trump tiene el apoyo de su Congreso, fuerzas militares y de su pueblo para declarar la guerra frontal al enemigo que no se ve, pero que es tan letal como el COVID19.

No es amenaza de una recompensa de 15 millones de dólares a quien entregue a una persona que no está escondida –aparentemente-.

Es una campaña mediática que justifica los ‘timings’ (así le dicen en mercadotecnia política) y que le garantizan pasos firmes al empresario y presidente del país más poderoso de América.

Su agenda y sus tiempos le señalan que debe llegar a la contienda por la reelección contra los demócratas, con la salvedad de haber devuelto la tranquilidad a los norteamericanos al librarlos de la presencia del socialismo que venía siendo apoyado por Rusia y que en virtud del abandono palpable a Venezuela, se estima un común acuerdo con la Casa Blanca para asestar ese golpe mediático que le permite esa eventual reelección al cargo de presidente de los Estados Unidos.

Manuel Antonio Noriega es un camino andado, que hace vislumbrar que Panamá en 1989, no sería tan distinto sobre la intervención de Estados Unidos en Venezuela.

El pacto que ya le ofrecieron al gobierno de Maduro para que se retire del poder desde ya dejando al frente un Consejo de Gobierno temporal, humilla a la izquierda bolivariana y expone de cuerpo entero que la monarquía estadunidense pretende continuar en el dominio de América, por el siguiente periodo de cuatro años… para empezar.

COLOFÓN: A pesar de la carta que el presidente venezolano emite en una tímida suplica pidiendo al pueblo norteamericano que por amor a la humanidad lo defiendan a él de Trump. Se le va a hacer realidad a Maduro, conocer la tierra de Walt Disney… aunque esté cerrado por coronavirus.

