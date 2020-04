Hasta 3 mil pesos en multas quien no usen guantes, cubrebocas y gel Felipe Altamirano director de mercados del Ayuntamiento de Tampico indicó que a partir de este martes se instalaron además filtros sanitarios para prevenir el COVID-19,.

TAMPICO, TAMAULIPAS.-Multas de hasta 3 mil pesos se aplicarán a los comerciantes de los mercados temporales y de rodantes de Tampico que no usen guantes, cubrebocas y gel para atender a sus clientes y en caso de reincidir podrían ser clausurados.

“Tenemos un promedio de dos personas por pasillo con los locatarios que están apoyando, y Bienestar Social está apoyando, ha desplegado alrededor de 50 gentes específicamente para mercados, que estarán vigilando que cumplan con todas las disposiciones y orientando y pidiendo que avisamos una primera vez, en la segunda lo haremos de una manera más firme por no decir estricta, pueden ser sanciones o una determinación de clausurarles el local” indicó

Explicó que las sanciones van de 5 hasta 40 UMAS y actúale he el valor de la UMA es de 86.88.

Refirió que piden a los ciudadanos a mantener la sana distancia cuando acuden a los mercados.

Altamira Estrella explicó que en los rodante de igual manera están área por área y han tomado su respectiva distancia a 3 metros cada puesto de lo que ello presentan en los principales rodantes.

“Hoy tenemos instalados 4, uno muy interesante que es el de Borreguera, es el más largo y con más gente pero han sido muy respetuosos el día de hoy, hay frutas y legumbres, pero también hay dos que son botaderos por sensibilidad social, es gente que va y vende en ese momento al día, pero cuidando esencialmente que tengan su cubrebocas”, refirió.

En los filtros afuera de los mercados toman las temperatura a los ciudadanos y se le orienta a la gente que use su tapabocas, a que hagan sus compras y que se vayan a sus casas.