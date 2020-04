Columnas: El Patinadero Los mejores guerreros

“También informó que todos los negocios considerados no estratégicos cerraran las puertas de acuerdo a las nuevas medidas sanitarias para frenar la pandemia”

Los lamentos por el plan económico, presentado por el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR se escucharon por todos los planos y se generaron demasiados comentarios, la mayoría en contra.

Por ejemplo el gobernador ENRIQUE ALFARO respaldo a los empresarios de Jalisco que lanzaron duras criticas el Programa Emergente ara el Bienestar y el Empleo para México que presentó el presidente ANDRÉS MANUEL para enfrentar la crisis por la parálisis económica por la pandemia de covid-19.

ALFARO dijo que es desesperante la forma que actúa el gobierno federal en su estrategia contra el Covid-19 al mismo tiempo que criticó el desempeño de HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, pues impide se apliquen más pruebas para dimensionar el tamaño del problema.

El gobernador de Tamaulipas, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA también se dijo decepcionado por el mensaje lanzado por ANDRÉS MANUEL.

“Esperé con optimismo el mensaje del Presidente. Era el momento para convocar a un acuerdo nacional para cuidar los empleos y el patrimonio de la gente. Ahora me queda claro que no hay un plan económico en marcha. Pero esto ni nos dobla, ni nos vence. ¡A jalar más duro #Tam!”

Esto impacto en acciones para que Coepris cerrar el primer cuadro de ciudad Victoria y sólo quedaron abiertos los negocios esenciales.

En Tampico, el alcalde CHUCHO NADER acordó restringir el acceso a la zona centro a partir de este martes 7 de abril, por lo que los accesos serán vigilados por elementos de tránsitos y vialidad y sólo se permitirá el paso a personas con alguna necesidad laboral, médica o alimentaria.

Habrá cierre total de las plazas de Armas, Libertad e Hijas de Tampico, además de parques y espacios de convivencia en toda la ciudad, los cuales serán acordonados y vigilados por personal de la Secretaría de Protección Civil Municipal, con apoyo de la Policía Estatal.

También habrá el cierre temporal de todos los restaurantes y cafeterías y solo se permitirá la venta de productos para llevar; así como el servicio a domicilio.

En Nuevo Laredo, el alcalde ENRIQUE RIVAS informó que se cancelan todos los vuelos del aeropuerto en abril, pues aseguró:

“Estamos en medio de una contingencia de salud y cada acción que realicemos, será definitoria para los próximos días”.

El alcalde pidió a las familias quedarse en casa y recordó que se han presentado cinco casos positivos y por desgracia un fallecimiento por complicaciones respiratorias por este terrible virus.

El alcalde anuncio que regalarán cubrebocas, pues se oficializa su uso obligatorio, pues disminuye un 70 por ciento el riesgo de contagio, además de adelantará el pago de 17 mil becas con un presupuesto aproximado de 16 Millones de Pesos.

En Madero, también se procedió a la clausura de la plaza Isauro Alfaro Otero de Ciudad Madero y así evitar la concentración de personas en un sólo lugar, por lo que realizaron el acordonamiento en dicho sitio, invitando a la ciudadanía a permanecer en sus casas.

El alcalde ADRIÁN OSEGUERA KERNION, dijo que estas acciones son para enfrentar con responsabilidad la contingencia sanitaria que se vive a nivel mundial.

Estamos en tercera fase, las medidas son cada vez más estrictas y en esta guerra los más hogareños son los mejores guerreros. Todos debemos cooperar.

