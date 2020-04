Choque-volcadura deja dos lesionados El percance ocurrió a las 20:00 horas del miércoles en el cruce de la avenida Las Torres con calle Juan A. Torres de la colonia Colinas de Tancol.

TAMPICO, TAMAULIPAS.-Dos personas lesionadas fue el saldo de fuerte choque entre dos vehículos y posterior volcadura de uno de ellos, en la zona norte de Tampico.

Al sitio arribaron paramédicos de Cruz Roja para atender a los afectados.

El percance ocurrió a las 20:00 horas del miércoles en el cruce de la avenida Las Torres con calle Juan A. Torres de la colonia Colinas de Tancol.

Se dio a conocer que una camioneta Volkswagen tipo pick up circulaba por la calle Torres y al llegar a esa intersección no hace el alto correspondiente, impactando brutalmente a un automóvil Matiz, color azul, que se desplazaba sobre la avenida Las Torres, mismo que terminó volcado con las llantas hacia arriba.

Vecinos del sector auxiliaron a dos personas que habían quedado atrapadas en el auto compacto, siendo atendidas minutos después por los técnicos en urgencias médicas.

Pese a lo sucedido, no fueron trasladados a algún hospital de la localidad.

Peritos de Tránsito local llegaron al sitio para tomar conocimiento del hecho y deslindar responsabilidades.