Columnas: El Resbalón Chucho: El mejor alcalde de México

Han transcurrido 18 meses, más de 520 días y un promedio de 12 mil horas, que el empresario nacional, Chucho Nader, tiene al frente del Gobierno municipal de Tampico y no ha desperdiciado ni un sólo minuto de su administración.

De lunes a viernes, hay trabajo en este Gobierno local , pero también los sábados con sus magistrales campañas “Diciendo y Haciendo” y “Tampico Brilla”, sin faltar muchos domingos como días festivos que va a realizar recorridos de obras o a visitar colonias, está dedicada de tiempo completo a llevar el rumbo de la ciudad.

Todo su trabajo por Tampico, ayer, la encuesta Mitofsky, lo resumió con dos datos duros : el primero con un 70.5 de aprobación de su mandato local y , el segundo, ser ubicado como el mejor alcalde entre 100 de sus homólogos del país y hablamos que está muy por encima de ciudades con mucha economía e infraestructura estructura

turística.

Aunque, en verdad, este reconocimiento de la ciudadanía no es una sorpresa, por qué Chucho Nader, se la pasa caminando por la ciudad, es el primer alcalde que cada sábado hace un maratón en las colonias para estar en contacto con su gente, por lo menos ha recorrido un promedio de 80 sectores , donde su estancia es de 4 hasta 8 horas en cada una de ellas, despachando a la población, ha convertido las calles en su oficina.

Recibió una Ciudad en un total abandono en el área de servicios públicos, donde Pepe Schekaiban, ha hecho un muy buen trabajo con la limpieza, iluminación y mantenimiento de la comuna, es un funcionario que está metido de lleno a la chamba, cumpliendo con la encomienda del Presidente.

En obra pública : No dejó ni un solo día de buscar que se terminará la construcción, que estaba encantada, del nuevo mercado municipal de Tampico y lleva un récord de casi una cuadra inaugurada cada 48 horas, está por cumplir las 300, disminuyendo en un 20 por ciento el rezago en esta

materia.

En Bienestar Social y deportes, ha logrado sacar del “hoyo” donde se encontraban las unidades deportivas, y se realizan unas exitosas jornadas cada semana ( menos ahorita por la emergencia ) , donde el Secretario René Senties, ha aterrizado cada una de las encomiendas de Chucho, para darle los resultados demandados.

En general tiene un excelente equipo de trabajo, pero el primero en estar comprometido con empezar a trabajar sin importar la hora ni el día, ni si hace calor o si está lloviendo es precisamente el actual jefe de la comuna, quien es un político soñador de querer ver a su Tampico moderno y como un detonador turístico, pinta Chucho Nader para posicionarse como el mejor alcalde que ha tenido esta ciudad en toda su

historia.

ALCALDES REPROBADOS: MAKI…

Y XICO GONZALEZ .

En esta misma encuesta salió también Maki Ortiz, ubicada en el lugar número 38, con un 59 por ciento de desaprobación, muy bajo por cierto para toda la lana que tiene como presupuesto, pero la neta, no se trata nada más de ir todos los días a calentar la silla y la

Ciudadanía de esta comuna, ya se medio se fastidio de que siempre ande haciéndose la enferma, pero no deja de ser canijilla, y eso le pasa por andar de coqueta con Morena y por andar buscando ser las “alas de TAMAULIPAS”, cuando al parecer apenas alcanza unas alas de Mosco o garaballo las que trae, con las que no va alcanzar a llegar ni al patio de su casa .

Y si tuviéramos que darle un premio al peor alcalde del estado, en esto nadie le ha podido ganar, desde el primer día de su administración en la Capital del Estado

, Xico Gonzalez, se encuentra invicto y está análisis lo ubica en el vergonzoso lugar 94, tan solo a unos pasos de quedar en el último lugar con una muy pero muy mala calificación de 10.5, es decir, pareciera que el 90 por ciento de los habitantes de esta ciudad ( entre ellos funcionarios) no lo quieren ver ni en pintura, seguramente que en ese raquítico porcentaje sólo lo representa su papá, su mamá, sus hijos y sus compañeras de

zumba.

ARRESTARAN A DESOBEDIENTES QUE VAYAN A LA PLAYA.

Una vez más, El Presidente Municipal de Madero, Adrian Oseguera Kernion, mostró el carácter y que ante todo, será prioridad en su administración la salud y más en estos momentos de emergencia por el COVID -19, ordenó el arresto de cada una de las personas que sean sorprendidas en la Playa, así es que pongan atención los ciudadanos necios y desobedientes que hacen caso omiso a las medidas de prevención.

Y es que había personas que bajo total burla por el fraccionamiento Fundadores o el Naturista acudían a este paseo turístico, burlando la clausura de la misma y la neta, eso no se vale y se determinó una multa de mil a 3mil 500 pesos para quien sea

sorprendido.

Además se ha ordenado el cierre de la zona centro, su plaza, restaurantes, cafeterías, tiendas de ropa y todo negocio que propice la concentración.

Por instituciones del alcalde Adrián Oseguera Kernion, se estarán realizando medidas estrictas de salud para evitar la propagación del coronavirus que ha entrado en fase 3.

Ayer por la tarde, mediante un operativo, se procedió al cierre inminente de las calles del centro de la ciudad tales como: Francisco Sarabia y 13 de Enero, Álvaro Obregón y Francisco Sarabia, Baja California y Primero de Mayo, Ignacio Allende y Guayaquil, 5 de Mayo y Carranza, entre otras más.

Hay que reconocerle, al alcalde de Madero, que muy por encima del costo político y de las críticas que pudieran surgir por las medidas adoptadas , ha mantenido muy por encima su interés por velar por la salud de los maderenses.

FONDO ECONÓMICO: CABEZA DE VACA.

El Gobernador del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca, mostrando su solidaridad con los momentos que estamos viviendo y el

Riesgo que viven a cada momento los doctores y enfermeras que atienden los casos de Coronavirus, formó el fondo económico especial, con aportaciones de su sueldo y de los servidores públicos que sumen para dotar de lo necesario al personal que valientemente está trabando en los Hospitales de la

entidad.

Una vez más el jefe del estado pone el ejemplo, encabezando las acciones contra esta pandemia buscando que el saldo sea positivo para los Tamaulipecos.

Recuerde : No se vale Chillar !